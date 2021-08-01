Гранит Джака останется в Арсенале

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи об уходе Гранита Джака из стана "пушкарей".

"Гранит останется с нами. Мы очень его ценим, он ключевой игрок нашей команды. Он хотел сыграть сегодня против "Челси", и я думаю, что он четко показывает желание быть здесь", – заявил испанский наставник.