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Гранит Джака останется в Арсенале
Об этом сообщил наставник лондонцев Артета
Yahoo
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи об уходе Гранита Джака из стана "пушкарей".
"Гранит останется с нами. Мы очень его ценим, он ключевой игрок нашей команды. Он хотел сыграть сегодня против "Челси", и я думаю, что он четко показывает желание быть здесь", – заявил испанский наставник.
СМИ связывали швейцарского хавбека с римской "Ромой" Жозе Моуриньо.
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Источник:arsenal.com
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