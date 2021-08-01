  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гранит Джака останется в Арсенале
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гранит Джака останется в Арсенале

Англия
(1 голосов)

Об этом сообщил наставник лондонцев Артета

Гранит Джака останется в Арсенале

Yahoo

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи об уходе Гранита Джака из стана "пушкарей".

"Гранит останется с нами. Мы очень его ценим, он ключевой игрок нашей команды. Он хотел сыграть сегодня против "Челси", и я думаю, что он четко показывает желание быть здесь", – заявил испанский наставник.

СМИ связывали швейцарского хавбека с римской "Ромой" Жозе Моуриньо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Гранит Джака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...