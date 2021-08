Кристиан Ромеро в шаге от Тоттенхэма

Кристиан Ромеро в следующие 48 часов пройдет медобследование в Лондоне, сообщает Фабрицио Романо. “Аталанта” приняла предложение Тоттенхэма в 55 миллионов евро. м

Переговоры по Кристиану Ромеро вышли из тупика и близятся к завершению. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, как только последние подписи будут поставлены, аргентинский полузащитник вылетит в Лондон.

Cristian Romero will fly to England to join Tottenham within the next 48 hours, once paperworks will be signed. Done deal after Atalanta accepted €55m bid ???????????? #THFC



Romero pushed a lot as he only wanted Tottenham. Barça, never in the race. Caleta-Car for Spurs, fake news. ????