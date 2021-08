Астон Вилла интересуется форвардом Челси

Николо Сикара в своём твиттере сообщил, что “Астон Вилла” серьёзно заинтересована в трансфере Тэмми Абрахама из “Челси”.

Томас Тухель не рассчитывает на 23-летнего нападающего. В клуб должен прийти нападающий “Интера” Ромело Лукаку за 130 миллионов евро и клубу нужно не только освободить заявку от игроков, которые не получат игрового времени, но и заработать денег.

Ранее сообщалось, что Абрахамом интересовался “Арсенал”. “Гуннеры”, в свою очередь, готовятся к возможному отъезду Ляказетта, которым интересуется “Атлетико”.

В прошлом сезоне Тэмми провел за “Челси” 32 игры, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

#AstonVilla are really interested in Tammy #Abraham on a permanent deal. #Villans are preparing an official bid for #Chelsea to try to sign the striker. #transfers #AVFC