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Астон Вилла интересуется форвардом Челси
Бирмингемский клуб решил как распорядится деньгами от трансфера Грилиша
Фото: twitter.com/tammyabraham / Автор: неизвестен
Николо Сикара в своём твиттере сообщил, что “Астон Вилла” серьёзно заинтересована в трансфере Тэмми Абрахама из “Челси”.
Томас Тухель не рассчитывает на 23-летнего нападающего. В клуб должен прийти нападающий “Интера” Ромело Лукаку за 130 миллионов евро и клубу нужно не только освободить заявку от игроков, которые не получат игрового времени, но и заработать денег.
Ранее сообщалось, что Абрахамом интересовался “Арсенал”. “Гуннеры”, в свою очередь, готовятся к возможному отъезду Ляказетта, которым интересуется “Атлетико”.
В прошлом сезоне Тэмми провел за “Челси” 32 игры, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.
#AstonVilla are really interested in Tammy #Abraham on a permanent deal. #Villans are preparing an official bid for #Chelsea to try to sign the striker. #transfers #AVFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2021
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