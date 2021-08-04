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Астон Вилла интересуется форвардом Челси

Англия
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Бирмингемский клуб решил как распорядится деньгами от трансфера Грилиша

Астон Вилла интересуется форвардом Челси

Фото: twitter.com/tammyabraham / Автор: неизвестен

Новина українською

Николо Сикара в своём твиттере сообщил, что “Астон Вилла” серьёзно заинтересована в трансфере Тэмми Абрахама из “Челси”.

Томас Тухель не рассчитывает на 23-летнего нападающего. В клуб должен прийти нападающий “Интера” Ромело Лукаку за 130 миллионов евро и клубу нужно не только освободить заявку от игроков, которые не получат игрового времени, но и заработать денег.

Ранее сообщалось, что Абрахамом интересовался “Арсенал”. “Гуннеры”, в свою очередь, готовятся к возможному отъезду Ляказетта, которым интересуется “Атлетико”.

В прошлом сезоне Тэмми провел за “Челси” 32 игры, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Тэмми Абрахам
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