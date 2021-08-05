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Нуну Эшпириту Санту высказался о ситуации с Кейном
Игрок не пришёл на тренировку
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал ситуацию с форвардом команды Гарри Кейном. Ранее нападающий пропустил тренировку команды. Предполагается, что Кейн таким образом пытается повлиять на руководство "Тоттенхэма", чтобы оно позволило ему перейти в другую команду.
"Я хочу скоро поговорить с Гарри. Пока такой возможности ещё не было. Мы должны сперва решить наши проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами.
Я пока не хочу комментировать эту ситуацию. На мой взгляд, такие вещи должны решаться внутри клуба. Давайте избегать публичных обсуждений темы. Мы разберёмся, клуб найдёт лучшее решение.
Предсезонка — тяжёлый для всех период, всем клубам сложно. Тренером доставило проблемы, что многие футболисты играли за сборные", — цитирует Санту Sky Sports.
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