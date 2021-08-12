Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Шмейхель - новый капитан Лестера
Об этом рассказал Брендан Роджерс
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что вратарь Каспер Шмейхель стал новым капитаном команды, пишет BBC Sport.
Отмечается, что вице-капитаном команды был назначен защитник Джонни Эванс.
????????????????????????????????: Brendan Rodgers confirms that Kasper Schmeichel is the new club-captain.— BBC Sport Leicester (@BBCRLSport) August 12, 2021
Jonny Evans is the new vice-captain. pic.twitter.com/pgzpzT5Eay
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Сколько зарабатывает Зинченко? Опубликованы зарплаты игроков Манчестер Сити
- The Times: Тоттенхэм договорился о трансфере форварда Интера за 70 млн евро
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...