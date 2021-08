Каспер Шмейхель - новый капитан Лестера

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что вратарь Каспер Шмейхель стал новым капитаном команды, пишет BBC Sport.

Отмечается, что вице-капитаном команды был назначен защитник Джонни Эванс.

