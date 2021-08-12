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Каспер Шмейхель - новый капитан Лестера

Англия
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Об этом рассказал Брендан Роджерс

Каспер Шмейхель - новый капитан Лестера

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что вратарь Каспер Шмейхель стал новым капитаном команды, пишет BBC Sport.

Отмечается, что вице-капитаном команды был назначен защитник Джонни Эванс.

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В статье: Каспер Шмейхель Лестер Сити
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