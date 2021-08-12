Сити не прекратил переговоров по Кейну

Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что “Манчестер Сити” всё ещё пытается договорится с “Тоттэнхемом” по Харри Кейну. Готовится предложение в размере 150 миллионов евро.

EXCL. Manchester City are not giving up on Harry Kane deal. Man City board preparing a new bid for €150m - if Spurs stance will change ???????????????????????????????? #MCFC



Tottenham have not received any new proposal for Kane yet, and want to keep him - Man City strategy is to be ready... and wait #THFC pic.twitter.com/XoUwTU3QmL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

Сообщается, что “Тоттенхэм” рассчитывает сохранить Кейна, но “Манчестер Сити” готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро.

Пока что “шпоры” не получали новых предложений по Харри Кейну.

Если трансфер Кейна в “Сити” состоится, то клуб провернет две крупнейшие сделки в истории АПЛ за одно трансферное окно.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.