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Сити не прекратил переговоров по Кейну
“Горожане” все еще хотят подписать капитана сборной Англии
Фото: beinsports.com / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что “Манчестер Сити” всё ещё пытается договорится с “Тоттэнхемом” по Харри Кейну. Готовится предложение в размере 150 миллионов евро.
EXCL. Manchester City are not giving up on Harry Kane deal. Man City board preparing a new bid for €150m - if Spurs stance will change ???????????????????????????????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021
Tottenham have not received any new proposal for Kane yet, and want to keep him - Man City strategy is to be ready... and wait #THFC pic.twitter.com/XoUwTU3QmL
Сообщается, что “Тоттенхэм” рассчитывает сохранить Кейна, но “Манчестер Сити” готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро.
Пока что “шпоры” не получали новых предложений по Харри Кейну.
Если трансфер Кейна в “Сити” состоится, то клуб провернет две крупнейшие сделки в истории АПЛ за одно трансферное окно.
В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.
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