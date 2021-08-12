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Сити не прекратил переговоров по Кейну

Англия
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“Горожане” все еще хотят подписать капитана сборной Англии

Сити не прекратил переговоров по Кейну

Фото: beinsports.com / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что “Манчестер Сити” всё ещё пытается договорится с “Тоттэнхемом” по Харри Кейну. Готовится предложение в размере 150 миллионов евро.

Сообщается, что “Тоттенхэм” рассчитывает сохранить Кейна, но “Манчестер Сити” готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро.

Пока что “шпоры” не получали новых предложений по Харри Кейну.

Если трансфер Кейна в “Сити” состоится, то клуб провернет две крупнейшие сделки в истории АПЛ за одно трансферное окно.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн
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