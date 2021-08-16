Официально: Ливерпуль отдал в аренду защитника

Бен Дэвис продолжит карьеру в "Шеффилд Юнайтед", сообщает официальный твиттер "Ливерпуля". Игрок ни разу не вышел на поле в составе "красных".

Ben Davies has joined @SheffieldUnited on loan for the 2021-22 season.



All the best for the campaign, @BenDavies1108 ???? — Liverpool FC (@LFC) August 16, 2021

26-летний защитник приходил в команду зимой из "Престона", чтобы залатать дыры в сплошь травмированной обороне "Ливерпуля", но так и не вышел ни разу на поле, проиграв конкуренцию Вильямсу и Филлипсу.

Всего за прошедший сезон игрок, до ухода в "Ливерпуль" провел 19 игр и не отметился результативными действиями.

"Шеффилд" по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. По данным портала Transfermarkt, это вторая самая дорогая команда во втором дивизионе Англии, после "Фулхэма".