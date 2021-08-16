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Официально: Ливерпуль отдал в аренду защитника
Зимняя покупка оказалась ненужной
Фото: skysports.com / Автор: неизвестен
Бен Дэвис продолжит карьеру в "Шеффилд Юнайтед", сообщает официальный твиттер "Ливерпуля". Игрок ни разу не вышел на поле в составе "красных".
Ben Davies has joined @SheffieldUnited on loan for the 2021-22 season.— Liverpool FC (@LFC) August 16, 2021
All the best for the campaign, @BenDavies1108 ????
26-летний защитник приходил в команду зимой из "Престона", чтобы залатать дыры в сплошь травмированной обороне "Ливерпуля", но так и не вышел ни разу на поле, проиграв конкуренцию Вильямсу и Филлипсу.
Всего за прошедший сезон игрок, до ухода в "Ливерпуль" провел 19 игр и не отметился результативными действиями.
"Шеффилд" по итогам прошлого сезона вылетел в Чемпионшип. По данным портала Transfermarkt, это вторая самая дорогая команда во втором дивизионе Англии, после "Фулхэма".
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