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Бывший вратарь Ливерпуля перешел в Эвертон
Игрок не выходил на поле в матчах АПЛ
Бывший голкипер "Ливерпуля" Энди Лонерган стал игроком "Эвертона". Об этом сообщил главные тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес.
"У меня для вас новость. Поскольку наш молодой голкипер травмировался, мы приняли решение подписать вратаря Энди Лонергана. Нам нужен игрок, который будет подстраховывать вратарскую позицию и, в случае чего, сможет выйти на поле", — сказал Бенитес на пресс-конференции.
Энди Лонерган выступал за английские команды "Престон", "Ливерпуль", "Лидс", "Болтон", "Фулхэм", "Вулверхэмптон" и "Рочдейл". Футболист ни разу не выходил на поле в матчах Английской Премьер-Лиги.
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