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Лидс и Саутгемптон продлили ключевых игроков
Ослабления не будет
Фото: leedsunited.com / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Лидса" и "Саутгемптона" сообщили о продлении контрактов с лидерами: нападающим Патриком Брэдфордом и полузащитником Уордом Праузом, соответственно. Ключевые футболисты не покинут свои клубы в ближайшем времени.
27-летний Патрик связал своё будущее с "Лидсом" контрактом до 2026 года. Он присоединился к команде в 2018 из "Мидлсбро". За 3 года в клубе он успел выйти на поле 111 раз и забить 43 гола.
???? #Bamford2026 pic.twitter.com/tl5LyZTvRT— Leeds United (@LUFC) August 19, 2021
Уорд Проуз также подписал новое соглашение аж на 5 лет. В свои 26 он капитан "святых" и успел провести 323 матча за клуб. Полузащитник славится своим экстраординарным навыком исполнения штрафных. Это помогло ему забить уже 33 мяча за "Саутгемптон". Летом им интересовалась "Астон Вилла", но игрок не собирался уходить.
Our captain ❤️— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 19, 2021
Leave your messages for @Prowsey16 below ???? pic.twitter.com/ELO6Xx3yPD
Напомним, что в прошлом сезоне "Лидс" финишировал девятым, а "Саутгемптон" пятнадцатым.
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