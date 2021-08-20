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Лидс и Саутгемптон продлили ключевых игроков

Англия
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Ослабления не будет

Лидс и Саутгемптон продлили ключевых игроков

Фото: leedsunited.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "Лидса" и "Саутгемптона" сообщили о продлении контрактов с лидерами: нападающим Патриком Брэдфордом и полузащитником Уордом Праузом, соответственно. Ключевые футболисты не покинут свои клубы в ближайшем времени.

27-летний Патрик связал своё будущее с "Лидсом" контрактом до 2026 года. Он присоединился к команде в 2018 из "Мидлсбро". За 3 года в клубе он успел выйти на поле 111 раз и забить 43 гола.

Уорд Проуз также подписал новое соглашение аж на 5 лет. В свои 26 он капитан "святых" и успел провести 323 матча за клуб. Полузащитник славится своим экстраординарным навыком исполнения штрафных. Это помогло ему забить уже 33 мяча за "Саутгемптон". Летом им интересовалась "Астон Вилла", но игрок не собирался уходить.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лидс" финишировал девятым, а "Саутгемптон" пятнадцатым.

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В статье: "Саутгемптон" Джеймс Уорд-Проуз Лидс Юнайтед Патрик Бэмфорд
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