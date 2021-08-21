  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Нашим центральным защитникам пришлось непросто
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Нашим центральным защитникам пришлось непросто

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер доволен своими подопечными

Клопп: Нашим центральным защитникам пришлось непросто

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:0).

"Мы всегда должны быть готовы к борьбе, что и показали сегодня. Все видели, что нашим центральным защитникам пришлось непросто. Но я очень доволен тем, как команда билась на поле.

Однако нельзя доводить до того, чтобы борьба выходила за рамки правил. Судьи должны защищать футболистов", — сказал Клопп.

"Ливерпуль", набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу, а "Бернли" на данный момент 17-й.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Бернли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...