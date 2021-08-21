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Клопп: Нашим центральным защитникам пришлось непросто
Тренер доволен своими подопечными
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:0).
"Мы всегда должны быть готовы к борьбе, что и показали сегодня. Все видели, что нашим центральным защитникам пришлось непросто. Но я очень доволен тем, как команда билась на поле.
Однако нельзя доводить до того, чтобы борьба выходила за рамки правил. Судьи должны защищать футболистов", — сказал Клопп.
"Ливерпуль", набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу, а "Бернли" на данный момент 17-й.
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