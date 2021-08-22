“Я не могу предать свои идеалы”. Фонсека рассказал о срыве переговоров с Тоттенхэмом 

Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Эрик тен Хаг, Дженнаро Гаттузо и другие тренеры рассматривались в качестве претендентов на вакантную должность в “Тоттенхэме”, но каждый раз руководство “шпор” сталкивалось с непреодолимыми препятствиями. Не получилось “Тоттенхэму” и договориться с экс-тренером “Шахтера” Паулу Фонсекой.

“Все было согласовано, была проговорена каждая деталь, я был готов к новому приключению в “Тоттенхэме”, – рассказал Фонсека в интервью SIC Notícias (расшифровка A Bola – прим.ред.). – Однако с появлением в “Тоттенхэме” генерального директора у нас появились непреодолимые разногласия”.

По словам Фонсеки, у него было общее видение с управляющим “шпор” Даниэлем Леви и директором Стивеном Хитченом, но с Фабио Паратичи, который ранее занимался трансферами в “Ювентусе”, ему сработаться не удалось.

“Я хочу тренировать лучшие команды, но я не могу предать свои идеалы и ценности только ради работы в великом клубе”.

“Президент и спортивный директор “Тоттенхэма” хотели видеть красивый, атакующий и доминирующий футбол, так играли все мои команды. Но с появлением гендиректора некоторые вещи немного изменились, они решили двигаться в другом векторе, и мне показалось, что мне не удастся развить то, во что я верю”, – сказал Фонсека.

В итоге, за несколько дней до старта предсезонки, работу на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” получил экс-тренер “Вулверхэмптона” Нуну Эшпириту Санту, который был едва ли не во втором десятке претендентов. В первом туре АПЛ “шпоры” переиграли “Манчестер Сити”, сегодня Нуну встретится со своей бывшей командой.

Паулу Фонсека покинул “Рому” по окончанию прошлого сезона. Помимо “Тоттенхэма”, он отклонил предложение клуба MLS “Атланта Юнайтед”.