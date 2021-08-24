Робертсон подписал новый контракт с Ливерпулем

Эндрю Робертсон продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

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Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds ???? ???? — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021

Робертсон стал игроком Ливерпуля в июле 2017 года после трансфера из Халл Сити за 9 миллионов евро. На его счету 5 голов и 37 результативных передач в 177 матчах.

С Ливерпулем Эндрю Робертсон по разу выиграл Лигу Чемпионов, АПЛ, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.