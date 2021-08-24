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Робертсон подписал новый контракт с Ливерпулем
Красные продлили ключевого защитника
Sky
Эндрю Робертсон продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
????????, ????????????????, ????????????????... ????❤️— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021
Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds ???? ????
Робертсон стал игроком Ливерпуля в июле 2017 года после трансфера из Халл Сити за 9 миллионов евро. На его счету 5 голов и 37 результативных передач в 177 матчах.
С Ливерпулем Эндрю Робертсон по разу выиграл Лигу Чемпионов, АПЛ, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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