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Робертсон подписал новый контракт с Ливерпулем

Англия
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Красные продлили ключевого защитника

Робертсон подписал новый контракт с Ливерпулем

Sky

Новина українською

Эндрю Робертсон продлил контракт с Ливерпулем до 2026 года. Финансовые детали соглашения не разглашаются.

Робертсон стал игроком Ливерпуля в июле 2017 года после трансфера из Халл Сити за 9 миллионов евро. На его счету 5 голов и 37 результативных передач в 177 матчах.

С Ливерпулем Эндрю Робертсон по разу выиграл Лигу Чемпионов, АПЛ, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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В статье: Чемпионат Англии Ливерпуль Эндрю Робертсон
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