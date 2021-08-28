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АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Хуже быть не может 

Англия
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(1 голосов)

Третье подряд поражение Арсенала на старте сезона

АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Хуже быть не может 

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно десять лет назад в историческом матче “Арсенал” уступил “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:8. Арсен Венгер отработал еще семь лет после этого поражения, но после финального свистка у него не могли не спросить, думает ли он об отставке.

Может ли изменить что-то отставка Артеты? “Арсенал” проигрывал первые три матча АПЛ с общим счетом 0-9. “Канониры” беззубо уступили новичку лиги “Брентфорду” в первом туре, не смогли оказать даже видимость сопротивления “Челси” неделю спустя, но еще большее унижение ждало “Арсенал” в субботнем матче третьего тура. По сути, игра уже закончилась к 12-й минуте, после того как Торрес забил второй гол “Сити”.

Выездной матч с чемпионом Англии, и Артета ясно дал понять, как он собирается играть, выставив состав по схеме 5-4-1. Но вы только посмотрите на эту пятерку защитников “Арсенала”. Помимо Тирни, все они – игроки довольно-таки среднего уровня. И что в основе делает Сеад Колашинац, вылетевший в прошлом сезоне из Бундеслиги с “Шальке”?

“СитИ” не церемонился с гостями. Бернарду Силва и Жезус очень просто разобрались со своими соперниками на правом фланге, навес в штрафную, а там головой сыграл Гюндоган. Гол как будто из прошлого сезона, когда немецкий хавбек стал лучшим бомбардиром “Сити” в чемпионате.

Поучаствовал Бернарду Силва и во втором голе “горожан”. После розыгрыша мяча со штрафного, он нижним кроссом отправил мяч через центр вперед, никто из игроков “Арсенала” не смог выбить простой мяч, и Торрес отправил его в сетку. Возможно, в голевой атаке было нарушение правил – Ляпорт положил ладонь на лицо Чамберсу – но это ничего не меняло.

Что может быть хуже, чем 0:2 к 12-й минуте? Остаться в меньшинстве еще в первом тайме. Джака прыгнул двумя ногами в Канселу, и Мартин Аткинсон сразу достал красную. Это был не самый жесткий фол, но за свою интенцию и попросту огромную глупость Джака должен был быть удален.

Еще до перерыва Жезус забил третий гол (дриблинг и ассист Грилиша), а в самом начале второго тайма Родри положил мяч в угол точным дальним ударом. На 84-й минуте Торрес оформил дубль. Простой навес с фланга, просто удар головой. Никакого сопротивления.

Игра давно потеряла смысл. Как и потеряло смысл пребывание Артеты на должности главного тренера “Арсенала”. Эта команда не умеет защищаться и не умеет атаковать, у нее нет структуры и идей. Два потерянных года.

А “Манчестер Сити” в трех турах Премьер-лиги забил десять голов. Можно обойтись и без Роналду.

Чемпионат Англии, третий тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Арсенал” 5:0

Голы: Гюндоган 7, Торрес 12, Жезус 43, Родри 53, Торрес 84

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Диаш, Уокер (Зинченко 46) – Гюндоган, Родри, Бернарду Силва (Стерлинг 57) – Грилиш, Торрес, Жезус (Марез 61)

“Арсенал”: Лено – Тирни, Колашинац, Холдинг, Чамберс, Соареш – Смит-Роу, Джака, Эдегор (Мэйтленд-Найлз 71), Сака (Эльнени 46) – Обамеянг (Ляказетт 58)

Предупреждения: Родри 67 – Соареш 24, Колашинац 28

Удаление: Джака 35

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (15)
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hardcorepwnz (Украина)
28.08.2021 в 17:24
Зато Венгер Аут. Я думаю те, кто тогда заказывал самолет с растяжкой Venger Out, сейчас очень довольны собой. Тут бы из АПЛ не вылететь, а топ-4 сейчас бы вообще за счастье был
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
28.08.2021 в 17:35
Что то в таком же духе хотел написать . Можно сравнить с Фергюсоном . Сколько лет МЮ не мог выйти на его уровень . Теперь на дно идёт Арсенал
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+1
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
28.08.2021 в 17:56
Подписываюсь под каждым словом , еще хотел добавить риторический вопрос - сколько матчей Арсенала я посмотрел с момента как выгнали Венгера...?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.08.2021 в 17:10
Еще по Венгеру плакать будут
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0
0
avatar
meffi (Захід)
28.08.2021 в 17:06
Я плачу. Де ви, Сімен, Бергкамп, Анрі, Люнгберг?
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+3
-1
Черноморчик (Одесса )
28.08.2021 в 17:36
Сори промахнулся
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0
0
Ten0N (Leopolis)
28.08.2021 в 16:59
В этот день 10 лет назад. МЮ - Арсенал 8:2.
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0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
28.08.2021 в 16:59
Вот вопрос: на кой им Кейн за 150+, когда Торрес ещё с прошлого сезона довольно хорошо себя показал на ФРВ... С жиру бесится Пеп. Жезус прекрасно второй матч работает справа в атаке. Охх, фантастическая рубка в этом сезоне за чемпионство будет!
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0
0
prockop4uck (Киев)
28.08.2021 в 16:59
У Артерты определенно прослеживается талант, который будет вполне востребованный в барселоне.
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+5
0
Dr. House (Поділля)
28.08.2021 в 16:55
Боже, какое уёпище этот нынешний Арсенал...Во что превратили легендарный клуб?!!!
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+2
0
Андрей (Odessa)
28.08.2021 в 16:42
Я бы назвал так: пять пинков на выход для Артеты.
Ответить
+2
0
storm_ua (Николаев)
28.08.2021 в 16:37
Артета, тупая ты и трусливая испанская гниль.. Был бы ты хоть немного мужиком, подал бы в отставку еще в прошлом году. Но как шакал сидишь до последнего и ждёшь.. Половина прошлого сезона из за тебя неуча команда провисела около зоны вылета...При этом имея такой хороший состав, которые посильнее того де вест хэма.. Это тупое недоразумение испанское вообше не тренер.. Та по сравнению с ним Севидов просто марчело липпи.. Гнать эту испанскую курицу домой, пускай в своих испанских епенях гусей тренирует
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+7
0
Arsenals (Днепр)
28.08.2021 в 16:47
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.08.2021 в 17:11
От такой же пустышка, как и Ротань?)
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0
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
28.08.2021 в 16:32
arteta out ...
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+4
0


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