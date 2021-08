АПЛ. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Хуже быть не может 

Ровно десять лет назад в историческом матче “Арсенал” уступил “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:8. Арсен Венгер отработал еще семь лет после этого поражения, но после финального свистка у него не могли не спросить, думает ли он об отставке.

Может ли изменить что-то отставка Артеты? “Арсенал” проигрывал первые три матча АПЛ с общим счетом 0-9. “Канониры” беззубо уступили новичку лиги “Брентфорду” в первом туре, не смогли оказать даже видимость сопротивления “Челси” неделю спустя, но еще большее унижение ждало “Арсенал” в субботнем матче третьего тура. По сути, игра уже закончилась к 12-й минуте, после того как Торрес забил второй гол “Сити”.

Выездной матч с чемпионом Англии, и Артета ясно дал понять, как он собирается играть, выставив состав по схеме 5-4-1. Но вы только посмотрите на эту пятерку защитников “Арсенала”. Помимо Тирни, все они – игроки довольно-таки среднего уровня. И что в основе делает Сеад Колашинац, вылетевший в прошлом сезоне из Бундеслиги с “Шальке”?

“СитИ” не церемонился с гостями. Бернарду Силва и Жезус очень просто разобрались со своими соперниками на правом фланге, навес в штрафную, а там головой сыграл Гюндоган. Гол как будто из прошлого сезона, когда немецкий хавбек стал лучшим бомбардиром “Сити” в чемпионате.

Поучаствовал Бернарду Силва и во втором голе “горожан”. После розыгрыша мяча со штрафного, он нижним кроссом отправил мяч через центр вперед, никто из игроков “Арсенала” не смог выбить простой мяч, и Торрес отправил его в сетку. Возможно, в голевой атаке было нарушение правил – Ляпорт положил ладонь на лицо Чамберсу – но это ничего не меняло.

Что может быть хуже, чем 0:2 к 12-й минуте? Остаться в меньшинстве еще в первом тайме. Джака прыгнул двумя ногами в Канселу, и Мартин Аткинсон сразу достал красную. Это был не самый жесткий фол, но за свою интенцию и попросту огромную глупость Джака должен был быть удален.

Еще до перерыва Жезус забил третий гол (дриблинг и ассист Грилиша), а в самом начале второго тайма Родри положил мяч в угол точным дальним ударом. На 84-й минуте Торрес оформил дубль. Простой навес с фланга, просто удар головой. Никакого сопротивления.

Игра давно потеряла смысл. Как и потеряло смысл пребывание Артеты на должности главного тренера “Арсенала”. Эта команда не умеет защищаться и не умеет атаковать, у нее нет структуры и идей. Два потерянных года.

А “Манчестер Сити” в трех турах Премьер-лиги забил десять голов. Можно обойтись и без Роналду.

???? Arsenal

✖️Lost in PL by a 5+ goal margin for the 1st time since Mar 2014 (6-0 defeat at Chelsea)

✖️Lost opening 3 League games for the 1st time since 1954-55

✖️Failed to score in opening 3 League games for the 1st time since 1953-54 pic.twitter.com/EMjlMawNFA