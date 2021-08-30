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Погба: Это самый сильный Манчестер Юнайтед, в котором я играл
Англичанин рад, что команда пополняется сильными игроками
Фото: Manchester United / Автор: неизвестен
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба оценил игру команды на старте сезона. В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали семь очков в трёх турах и занимают третье место в турнирной таблице.
"У "Манчестер Юнайтед" всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи. Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне", — приводит слова Погба TV2.
В матче третьего тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 1:0.
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