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Погба: Это самый сильный Манчестер Юнайтед, в котором я играл

Англия
(2 голосов)

Англичанин рад, что команда пополняется сильными игроками

Погба: Это самый сильный Манчестер Юнайтед, в котором я играл

Фото: Manchester United / Автор: неизвестен

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Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба оценил игру команды на старте сезона. В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали семь очков в трёх турах и занимают третье место в турнирной таблице.

"У "Манчестер Юнайтед" всегда была сильная команда, но нынешняя — самая сильная, в которой я играл. В нашем ДНК заложено стремление выигрывать трофеи. Мы достаточно сильны, чтобы стать чемпионами. Мы понимаем, насколько это сложно, но сделаем всё возможное, чтобы поднять трофей над головой в этом сезоне", — приводит слова Погба TV2.

В матче третьего тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон" со счётом 1:0.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:32
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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pyvovarchyk (Львів)
30.08.2021 в 17:17
а це з часів другого пришестя? напевно так, бо перед Ювентусом Погба, по суті, не грав за МЮ
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