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Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля
В "Ливерпуле", вероятно, сменится спортивный директор
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Свой пост покинет спортивный директор Майкл Эдвардс, который работает в клубе с 2011 года. Он хочет попробовать себя в другом месте, сообщает ESPN.
Его помощник, Джулиан Уорд, займет должность.
Отметим, что при Эдвардсе "Ливерпуль" продал Филиппе Коутиньо, приобрел Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино, Алиссона, Вирджила ван Дейка и других футболистов, без которых успех "мерсисайдцев" кажется невозможным.
Напомним, что с 2011 года "Ливерпуль" дважды брал серебро АПЛ, однажды становился чемпионом, дважды доходил до финала Лиги Чемпионов, один раз брал "ушастого" и один раз доходил до финала Лиги Европы.
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