  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

В "Ливерпуле", вероятно, сменится спортивный директор

Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Свой пост покинет спортивный директор Майкл Эдвардс, который работает в клубе с 2011 года. Он хочет попробовать себя в другом месте, сообщает ESPN.

Его помощник, Джулиан Уорд, займет должность.

Отметим, что при Эдвардсе "Ливерпуль" продал Филиппе Коутиньо, приобрел Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино, Алиссона, Вирджила ван Дейка и других футболистов, без которых успех "мерсисайдцев" кажется невозможным.

Напомним, что с 2011 года "Ливерпуль" дважды брал серебро АПЛ, однажды становился чемпионом, дважды доходил до финала Лиги Чемпионов, один раз брал "ушастого" и один раз доходил до финала Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Филиппе Коутиньо Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...