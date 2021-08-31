Человек, продавший Коутиньо, уйдет из Ливерпуля

Свой пост покинет спортивный директор Майкл Эдвардс, который работает в клубе с 2011 года. Он хочет попробовать себя в другом месте, сообщает ESPN.

Его помощник, Джулиан Уорд, займет должность.

Отметим, что при Эдвардсе "Ливерпуль" продал Филиппе Коутиньо, приобрел Мохамеда Салаха, Садио Мане, Роберто Фирмино, Алиссона, Вирджила ван Дейка и других футболистов, без которых успех "мерсисайдцев" кажется невозможным.

Напомним, что с 2011 года "Ливерпуль" дважды брал серебро АПЛ, однажды становился чемпионом, дважды доходил до финала Лиги Чемпионов, один раз брал "ушастого" и один раз доходил до финала Лиги Европы.