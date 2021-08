Барса продает защитника в Тоттенхэм, Санчеш остается в Лилле. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня в западной Европе закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 1 сентября

Украина - 3 сентября

15:40. И еще одно фиаско "Вулвз". Они не сумели договориться с "Лиллем" насчет аренды центрхава Ренату Санчеша и, как сообщает Sky Sports, вышли из переговоров. Санчеш сейчас лечит травму колена и не выйдет на поле еще месяц. Когда же таки вернется на газон, играть ему снова придется за "Догов".

15:30. Необычная ситуация сложилась вокруг защитника Дуйе Чалета-Цара. "Марсель" принял предложение "Вулверхэмптона" по хорвату на 18 млн евро, да и сам игрок хотел продолжить карьеру в АПЛ. Но, по сведениям La Provence, в штыки новость восприняла супруга футболиста, которая недавно родила и желает жить на юге Франции, а не в окрестностях Бирмингема. Из-за ее позиции трансфера, вероятно, не будет.

15:20. А вот и наш старый знакомый! Экс-форвард "Карпат" и немножко "Динамо" Лукас Перес сменил одного аутсайдера Примеры на другого - в смысле, перешел из "Алавеса" в "Эльче". Контракт с 32-летним нападающим подписан на один сезон. В "Алавесе" Перес выступал два года и забил 15 голов в 62 матчах.

15:10. "Челси" продолжает попытки арендовать с правом выкупа у "Атлетико" Сауля Ньигеса, пишет BBC. "Матрасники" же пойдут на сделку лишь в том случае, если подпишут замену. В приоритете у них Пабло Сарабия из "ПСЖ". Времени осталось мало, так что оба трансфера маловероятны.

14:55. "Тоттенхэм" договорился о переходе Эмерсона Рояла из "Барселоны" за 30 млн евро, сообщает BBC. 22-летний бразилец два последних сезона провел в "Бетисе", за который провел 79 матчей и забил 5 голов. В начале текущего чемпионата каталонцы наигрывали Эмерсона в основе, но, видимо, деньги им сейчас нужнее, а позицию может закрыть и Дест.

14:45. Спортивный директор "Севильи" Мончи подтвердил в комментарии Marca, что клаусула центрбека Жюля Кунде составляет 80 млн евро и не будет снижена. "Челси", по информации Sky Sports, предлагает 50 млн фунтов, так что компромисс на данный момент невозможен. С огромной долей вероятности француз останется на "Писхуане" на сезон-2021/22.

14:30. "Лион" ведет переговоры с 32-летним Жеромом Боатенгом, который остается свободным агентом после ухода из "Баварии" в конце прошлого сезона. Foot Mercato пишет, что шансы на трансфер довольно высоки. "Ткачам" нужен центрбек после того, как они сослали в дубль своего экс-капитана Марсело.

14:20. Каллум Хадсон-Одои не покинет "Челси" в это трансферное окно. Sky Sports утверждает, что синие не примут любое предложение от дортмундской "Боруссии" насчет аренды вингера. Отметим, что 20-летний англичанин в этом сезоне еще ни разу не появлялся на поле в рамках АПЛ.

14:10. "Боруссия" Дортмунд арендовала на следующий сезон у "Вольфсбурга" 23-летнего центрбека Марина Понграчича. Парень воспитывался в школе "Баварии", выступал за "РБ Зальцбург" и уже заигран за национальную сборную Хорватии. Короче, задатки точно имеет. О наличии опции выкупа у "Шмелей" пока не сообщалось.

14:00. Тем временем, "Арсенал" подписывает центрбека "Болоньи" Такехиро Томиясу, сообщает Sky Sports. 22-летний японец обойдется "Канонирам" в 23 млн евро; его медосмотр начнется с часу на час. Напомним, три стартовых тура АПЛ "Арсенал" проиграл с общим счетом 0:9, хороший центрбек команде Артеты не помешает.

13:40. Левый защитник "Хетафе" и сборной Испании Марк Кукурелья стал игроком "Брайтона". Сумма сделки - 18 млн евро, контракт подписан до 2026 года. Кукурелья - воспитанник "Барсы", но за Жорди Альбой не получил даже шанса.

13.30. Левый вингер "МЮ" Дэниэл Джеймс проходит медосмотр для "Лидса". За скоростного валлийца "Павлины" заплатят 25 млн фунтов, официального объявления ждем с часу на час. Странный трансфер, учитывая, что Джеймсу лишь 23 года, и свое время на "Олд Траффорд" он провел с толком, прогрессировал...

13.10. Некогда перспективный правый защитник Эктор Бельерин поехал в Севилью на медосмотр для "Бетиса", сообщает Sky Sports. Зелено-белые договорились с "Арсеналом" про аренду 26-летнего игрока до 2023 года. Что ж, может, хоть на родине Бельерин возьмется за голову и снова вспомнит про футбол?

13:00. Интересная тема. Mundo Deportivo пишет, что "МЮ" предложил "Барселоне" Эдинсона Кавани. Игровое время 34-летнего уругвайца обязательно сократится с приходом Криштиану Роналду, тогда как каталонцам позарез нужен бомбардир. Эль Матадор, вроде, не против сделки, но ничего не выйдет без понижения зарплаты. Сейчас Кавани зарабатывает 13 млн евро в год.

12:50. "Ницца" продала форварда Мизьяна Маолида в "Герту". По слухам, сумма сделки составила 4 млн евро, контракт подписан до 2025 года. 22-летний Маолида три года назад переходил в "Ниццу" из "Лиона" в статусе большого таланта, но не оправдал ожиданий. В новом, "европейском" проекте Кристофа Гальтье ему не нашлось места.

12.40. "Вест Хэм" подписал лидера московского ЦСКА Николу Влашича. Сумма сделки - 29 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет. 23-летний Влашич последнее время завоевал место в основе сборной Хорватии (26 матчей, 6 голов). Также плеймейкер приходится братом знаменитой прыгунье в высоту Бланке Влашич.

Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic!

12:30. А вот кэп "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, как и ожидалось, никуда не уйдет. Сегодня 31-летний опорник продлил контракт с красными до 2025 года. Хендо выступает на "Энфилде" уже 10 лет и провел за клуб 394 матча, забив 30 голов.

???????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????... @JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds