Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса продает защитника в Тоттенхэм, Санчеш остается в Лилле. Онлайн последнего дня трансферного окна
С нами вы не пропустите ни одного важного трансфера дня
Сегодня в западной Европе закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.
Когда закрывается трансферное окно?
Германия - 1 сентября
Италия - 1 сентября
Испания - 1 сентября
Англия - 1 сентября
Франция - 1 сентября
Нидерланды - 1 сентября
Бельгия - 1 сентября
Украина - 3 сентября
Онлайн трансферного дедлайна
15:40. И еще одно фиаско "Вулвз". Они не сумели договориться с "Лиллем" насчет аренды центрхава Ренату Санчеша и, как сообщает Sky Sports, вышли из переговоров. Санчеш сейчас лечит травму колена и не выйдет на поле еще месяц. Когда же таки вернется на газон, играть ему снова придется за "Догов".
15:30. Необычная ситуация сложилась вокруг защитника Дуйе Чалета-Цара. "Марсель" принял предложение "Вулверхэмптона" по хорвату на 18 млн евро, да и сам игрок хотел продолжить карьеру в АПЛ. Но, по сведениям La Provence, в штыки новость восприняла супруга футболиста, которая недавно родила и желает жить на юге Франции, а не в окрестностях Бирмингема. Из-за ее позиции трансфера, вероятно, не будет.
15:20. А вот и наш старый знакомый! Экс-форвард "Карпат" и немножко "Динамо" Лукас Перес сменил одного аутсайдера Примеры на другого - в смысле, перешел из "Алавеса" в "Эльче". Контракт с 32-летним нападающим подписан на один сезон. В "Алавесе" Перес выступал два года и забил 15 голов в 62 матчах.
???????????????????????????? | Lucas Pérez— Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 31, 2021
El delantero firma por una temporada con el #ElcheCF#BienvenidoLucasPérez pic.twitter.com/JR7mZgWPwY
15:10. "Челси" продолжает попытки арендовать с правом выкупа у "Атлетико" Сауля Ньигеса, пишет BBC. "Матрасники" же пойдут на сделку лишь в том случае, если подпишут замену. В приоритете у них Пабло Сарабия из "ПСЖ". Времени осталось мало, так что оба трансфера маловероятны.
14:55. "Тоттенхэм" договорился о переходе Эмерсона Рояла из "Барселоны" за 30 млн евро, сообщает BBC. 22-летний бразилец два последних сезона провел в "Бетисе", за который провел 79 матчей и забил 5 голов. В начале текущего чемпионата каталонцы наигрывали Эмерсона в основе, но, видимо, деньги им сейчас нужнее, а позицию может закрыть и Дест.
14:45. Спортивный директор "Севильи" Мончи подтвердил в комментарии Marca, что клаусула центрбека Жюля Кунде составляет 80 млн евро и не будет снижена. "Челси", по информации Sky Sports, предлагает 50 млн фунтов, так что компромисс на данный момент невозможен. С огромной долей вероятности француз останется на "Писхуане" на сезон-2021/22.
14:30. "Лион" ведет переговоры с 32-летним Жеромом Боатенгом, который остается свободным агентом после ухода из "Баварии" в конце прошлого сезона. Foot Mercato пишет, что шансы на трансфер довольно высоки. "Ткачам" нужен центрбек после того, как они сослали в дубль своего экс-капитана Марсело.
14:20. Каллум Хадсон-Одои не покинет "Челси" в это трансферное окно. Sky Sports утверждает, что синие не примут любое предложение от дортмундской "Боруссии" насчет аренды вингера. Отметим, что 20-летний англичанин в этом сезоне еще ни разу не появлялся на поле в рамках АПЛ.
14:10. "Боруссия" Дортмунд арендовала на следующий сезон у "Вольфсбурга" 23-летнего центрбека Марина Понграчича. Парень воспитывался в школе "Баварии", выступал за "РБ Зальцбург" и уже заигран за национальную сборную Хорватии. Короче, задатки точно имеет. О наличии опции выкупа у "Шмелей" пока не сообщалось.
Der #BVB verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Marin #Pongracic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg für die Saison 2021/22 zu den Schwarzgelben.— Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2021
ℹ️ https://t.co/nMCMMoXRaz
14:00. Тем временем, "Арсенал" подписывает центрбека "Болоньи" Такехиро Томиясу, сообщает Sky Sports. 22-летний японец обойдется "Канонирам" в 23 млн евро; его медосмотр начнется с часу на час. Напомним, три стартовых тура АПЛ "Арсенал" проиграл с общим счетом 0:9, хороший центрбек команде Артеты не помешает.
13:40. Левый защитник "Хетафе" и сборной Испании Марк Кукурелья стал игроком "Брайтона". Сумма сделки - 18 млн евро, контракт подписан до 2026 года. Кукурелья - воспитанник "Барсы", но за Жорди Альбой не получил даже шанса.
He's HERE. Welcome, @Cucurella3! ???????? pic.twitter.com/OAakFxnkrT— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021
13.30. Левый вингер "МЮ" Дэниэл Джеймс проходит медосмотр для "Лидса". За скоростного валлийца "Павлины" заплатят 25 млн фунтов, официального объявления ждем с часу на час. Странный трансфер, учитывая, что Джеймсу лишь 23 года, и свое время на "Олд Траффорд" он провел с толком, прогрессировал...
13.10. Некогда перспективный правый защитник Эктор Бельерин поехал в Севилью на медосмотр для "Бетиса", сообщает Sky Sports. Зелено-белые договорились с "Арсеналом" про аренду 26-летнего игрока до 2023 года. Что ж, может, хоть на родине Бельерин возьмется за голову и снова вспомнит про футбол?
13:00. Интересная тема. Mundo Deportivo пишет, что "МЮ" предложил "Барселоне" Эдинсона Кавани. Игровое время 34-летнего уругвайца обязательно сократится с приходом Криштиану Роналду, тогда как каталонцам позарез нужен бомбардир. Эль Матадор, вроде, не против сделки, но ничего не выйдет без понижения зарплаты. Сейчас Кавани зарабатывает 13 млн евро в год.
12:50. "Ницца" продала форварда Мизьяна Маолида в "Герту". По слухам, сумма сделки составила 4 млн евро, контракт подписан до 2025 года. 22-летний Маолида три года назад переходил в "Ниццу" из "Лиона" в статусе большого таланта, но не оправдал ожиданий. В новом, "европейском" проекте Кристофа Гальтье ему не нашлось места.
Bienvenue, @MyzianeMaolida!— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 31, 2021
The 22-year-old winger joins from @ogcnice until 2025! #DeadlineDay #GemeinsamHertha pic.twitter.com/wMvvNqZNEx
12.40. "Вест Хэм" подписал лидера московского ЦСКА Николу Влашича. Сумма сделки - 29 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет. 23-летний Влашич последнее время завоевал место в основе сборной Хорватии (26 матчей, 6 голов). Также плеймейкер приходится братом знаменитой прыгунье в высоту Бланке Влашич.
Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic!— West Ham United (@WestHam) August 31, 2021
12:30. А вот кэп "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, как и ожидалось, никуда не уйдет. Сегодня 31-летний опорник продлил контракт с красными до 2025 года. Хендо выступает на "Энфилде" уже 10 лет и провел за клуб 394 матча, забив 30 голов.
???????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????... @JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021
12.20. Отпустив Роналду, "Ювентус" вернул своего воспитанника Мойзе Кина - он перешел на правах двухгодичной аренды из "Эвертона". Минувший сезон 21-летний центрфорвард отыграл в "ПСЖ" и забил 17 голов, задвинув в запас Мауро Икарди. Но летом Париж потратился на зарплаты Месси, Вейналдума и Доннаруммы, так что выкупать итальянца не стал. Хороший трансфер для "Старой синьоры".
Moise Kean è di nuovo a casa!— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021
#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/IqXHnxA8BY
12:00. Здравствуйте, дорогие читатели! Начнем сегодняшний марафон с самого главного - Криштиану Роналду официально подписался в "МЮ". Несмотря на то, что португальцу уже 36 лет, контракт с ним подписали по схеме 2+1. Сумма сделки, по слухам, составила 15 млн евро. Криша можно только поздравить - он вернулся домой - туда, где выиграл первую ЛЧ и поднял над головой первый Золотой мяч.
???????? ???????????????? ???????????????????????????? ????????— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
@Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
Популярное сейчас
- Официально: Криштиану Роналду – игрок Манчестер Юнайтед
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Украинский призер Паралимпиады отказался на подиуме фотографироваться с россиянами
- Официально. Роналду возвращается в МЮ
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО