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"Моя цель – двигаться вперед с Тоттенхэмом к завоеванию трофеев", – Кейн заявил, что его совесть чиста
Футболист собирается остаться в Лондоне ещё на несколько лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о том, что его намерение покинуть клуб и уйти в "Манчестер Сити" этим летом могло повлиять на репутацию.
"Все, кто вовлечен в футбольную индустрию, знают всю специфику. Я спокойно воспринимал эту ситуацию.
Это дело касалось меня и клуба. Когда знаешь правду, когда знаешь, что происходит, твоя совесть чиста.
У меня были взлеты и падения, и многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший жизнь футболу.
Моя цель – двигаться вперед с "Тоттенхэмом" к завоеванию трофеев. Этот сезон не исключение.
Мы отлично начали сезон с трех побед, у нас новый тренер. Я концентрируюсь на этом. Хотим выиграть как можно больше матчей и взять трофей, о котором я мечтаю всю карьеру", – сказал Кейн.
Напомним, что "Манчестер Сити" не был готов платить за футболиста 150 миллионов евро. Порталом Transfermarkt Кейн оценивается в 120 миллионов евро.
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