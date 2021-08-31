"Моя цель – двигаться вперед с Тоттенхэмом к завоеванию трофеев", – Кейн заявил, что его совесть чиста

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился мнением о том, что его намерение покинуть клуб и уйти в "Манчестер Сити" этим летом могло повлиять на репутацию.

"Все, кто вовлечен в футбольную индустрию, знают всю специфику. Я спокойно воспринимал эту ситуацию.

Это дело касалось меня и клуба. Когда знаешь правду, когда знаешь, что происходит, твоя совесть чиста.

У меня были взлеты и падения, и многие знают, что я профессиональный спортсмен, посвятивший жизнь футболу.

Моя цель – двигаться вперед с "Тоттенхэмом" к завоеванию трофеев. Этот сезон не исключение.

Мы отлично начали сезон с трех побед, у нас новый тренер. Я концентрируюсь на этом. Хотим выиграть как можно больше матчей и взять трофей, о котором я мечтаю всю карьеру", – сказал Кейн.

Напомним, что "Манчестер Сити" не был готов платить за футболиста 150 миллионов евро. Порталом Transfermarkt Кейн оценивается в 120 миллионов евро.