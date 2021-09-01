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Магуайр: Роналду усилит нашу команду благодаря своим бомбардирским способностям

Англия
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Харри рад, что португалец присоединился к команде

Магуайр: Роналду усилит нашу команду благодаря своим бомбардирским способностям

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Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр прокомментировал возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

"Конечно, это великолепно. Я сейчас сосредоточен на игре за сборную Англии, но это прекрасное пополнение для команды. Считаю его величайшим футболистом в истории. Уверен, что он окажет большое влияние на команду как на поле, так и за его пределами. Многие игроки смогут у него учиться и добиваться прогресса. Он точно усилит нашу команду благодаря своим бомбардирским способностям. С нетерпением жду нашей встречи через несколько дней", — сказал Магуайр на пресс-конференции.

Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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