Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду не поможет сборной Португалии в матче с Азербайджаном
У игрока перебор карточек
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит следующий матч отбора на чемпионат мира – 2022 из-за жёлтой карточки, полученной за бурное празднование гола.
Забив победный мяч в ворота Ирландии на 90+6-й минуте встречи Роналду снял футболку и показал свою фамилию на ней трибунам. За снятую экипировку Криштиану был награждён жёлтой карточкой. Это предупреждение стало для него вторым в отборочном цикле. Таким образом, главная португальская звезда пропустит следующий матч отбора на ЧМ-2022 с Азербайджаном.
Роналду забил 111 голов за национальную команду Португалии, тем самым превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.
Популярное сейчас
- Врач сказал в морг… Акценты зрителя на игре Казахстана с Украиной
- Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси
- Антигерой футбольного дня. Александр Петраков
- Пазл сложился. Сауль перешел в Челси, Гризманн в Атлетико, Люк де Йонг - в Барселону
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 23:50 Зарубежные Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 06:36 Украинские Ничья Шахтера в Ужгороде, разгром Десны, потери сборной Украины. Главные новости за 29 августа