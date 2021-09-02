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Роналду не поможет сборной Португалии в матче с Азербайджаном

Англия
(2 голосов)

У игрока перебор карточек

Роналду не поможет сборной Португалии в матче с Азербайджаном

Новина українською

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит следующий матч отбора на чемпионат мира – 2022 из-за жёлтой карточки, полученной за бурное празднование гола.

Забив победный мяч в ворота Ирландии на 90+6-й минуте встречи Роналду снял футболку и показал свою фамилию на ней трибунам. За снятую экипировку Криштиану был награждён жёлтой карточкой. Это предупреждение стало для него вторым в отборочном цикле. Таким образом, главная португальская звезда пропустит следующий матч отбора на ЧМ-2022 с Азербайджаном.

Роналду забил 111 голов за национальную команду Португалии, тем самым превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Национальная сборная Португалии
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Комментарии (2)
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dabo48
02.09.2021 в 18:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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vadooo (Слатино)
02.09.2021 в 17:05
Обнулился специально
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