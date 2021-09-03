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Кавани пытались продать, чтобы Роналду получил 7 номер в МЮ

Англия
(2 голосов)

Цена уругвайца – номер на спине Криштиану

Кавани пытались продать, чтобы Роналду получил 7 номер в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Эдинсон Кавани мог покинуть "Манчестер Юнайтед" за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна. "МЮ" пытался продать уругвайца, чтобы освободить 7-й номер для Криштиану, пишет Calciomercato.com.

Кавани предлагали подписать "Барселоне" и "Ювентусу", который хотел подписать еще одного нападающего, несмотря на трансфер Мойзе Кина.

Сначала "Ювентус" хотел договориться с "ПСЖ" по форварду Мауро Икарди, но добиться успеха не удалось. Итальянский клуб и не думал о Кавани, однако "синьоре" предложили его подписать.

"Бьянконери" серьезно сэкономили на зарплате Роналду. Несмотря на это, клуб решил не тратиться на 34-летнего Кавани, так как в "МЮ" он зарабатывает 9 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кавани провел за "Юнайтед" 34 игры, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает уругвайца в 6 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
calciomercato.com

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Комментарии (2)
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MU777777 (Дергачи)
04.09.2021 в 01:05
идиоты...кавани классный...гнобят
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.09.2021 в 23:55
В МС
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