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Кавани пытались продать, чтобы Роналду получил 7 номер в МЮ
Цена уругвайца – номер на спине Криштиану
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий Эдинсон Кавани мог покинуть "Манчестер Юнайтед" за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна. "МЮ" пытался продать уругвайца, чтобы освободить 7-й номер для Криштиану, пишет Calciomercato.com.
Кавани предлагали подписать "Барселоне" и "Ювентусу", который хотел подписать еще одного нападающего, несмотря на трансфер Мойзе Кина.
Сначала "Ювентус" хотел договориться с "ПСЖ" по форварду Мауро Икарди, но добиться успеха не удалось. Итальянский клуб и не думал о Кавани, однако "синьоре" предложили его подписать.
"Бьянконери" серьезно сэкономили на зарплате Роналду. Несмотря на это, клуб решил не тратиться на 34-летнего Кавани, так как в "МЮ" он зарабатывает 9 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кавани провел за "Юнайтед" 34 игры, забил 17 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает уругвайца в 6 миллионов евро.
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