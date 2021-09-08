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Yellow Submarine. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22
"Красные" могут быть и "желтыми"
LFC
Английский "Ливерпуль" представил третий комплект экипировки, в котором мерсисайдцы будут выходить на поле в кампании-2021/22.
Форма выполнена в желтом цвете с красными надписями, шашечным узором на воротнике и манжетах. Дизайн был вдохновлен флагами, которыми болельщики "Ливерпуля" орудуют на трибунах стадиона "Энфилд".
????❤️— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2021
Our 2021/22 @nikefootball third kit has arrived ???? pic.twitter.com/oFT5ghLI5G
В четвертом туре Английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября с "Лидс Юнайтед", команда Марсело Бьелсы примет "красных" на своем поле. После трех туров в активе мерсисайдцев 7 зачетных пунктов.
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