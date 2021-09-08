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Yellow Submarine. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

Англия
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"Красные" могут быть и "желтыми"

Yellow Submarine. Ливерпуль презентовал третий комплект формы на сезон-2021/22

LFC

Новина українською

Английский "Ливерпуль" представил третий комплект экипировки, в котором мерсисайдцы будут выходить на поле в кампании-2021/22.

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Форма выполнена в желтом цвете с красными надписями, шашечным узором на воротнике и манжетах. Дизайн был вдохновлен флагами, которыми болельщики "Ливерпуля" орудуют на трибунах стадиона "Энфилд".

В четвертом туре Английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября с "Лидс Юнайтед", команда Марсело Бьелсы примет "красных" на своем поле. После трех туров в активе мерсисайдцев 7 зачетных пунктов.

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В статье: Ливерпуль футбольная форма
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