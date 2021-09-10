Бенжамен Менди пробудет под стражей до 23 января

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди предстал перед судом по делу об обвинении в изнасиловании. Судебное заседание по делу пройдет 24 января.

27-летнего француза обвиняют в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года. Также по тем же обвинениям в суде выступил 40-летний Луи Саа Маттури.

Ни один из обвиняемых не подал никаких заявлений. В следующий раз суд выслушает их 15 ноября.

Судебное заседание по этому делу пройдет 24 января 2022 года. До этого дня обвиняемые будут находиться под стражей.

Напомним, что Бенжамен Менди был помещен под стражу 27 августа.