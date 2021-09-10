Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенжамен Менди пробудет под стражей до 23 января
Сити нужно искать защитника
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди предстал перед судом по делу об обвинении в изнасиловании. Судебное заседание по делу пройдет 24 января.
27-летнего француза обвиняют в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года. Также по тем же обвинениям в суде выступил 40-летний Луи Саа Маттури.
Ни один из обвиняемых не подал никаких заявлений. В следующий раз суд выслушает их 15 ноября.
Судебное заседание по этому делу пройдет 24 января 2022 года. До этого дня обвиняемые будут находиться под стражей.
Напомним, что Бенжамен Менди был помещен под стражу 27 августа.
Популярное сейчас
- Апелляционный комитет сократил срок дисквалификации Гельзина
- ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере
- Как с "бей-беги" Петракова все почему-то забыли о метаморфозах стиля Шевченко. Аудиомнение #113
- Роналду: Я буду давить на Сульшера, чтобы он меня выпустил с Ньюкаслом
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО