Сделка по Саулю была завершена в 23:57 – президент Атлетико

Энрике Соресо заявил, что сделка по переходу Сауля была завершена в 23:57. "Я не паниковал", – заявил он. Цитату привел в своём твиттере Фабрицио Романо.

Atletico president Cerezo to @OndaCero_es about Saúl move to Chelsea: “Saúl wanted to leave. We accepted as it was his desire [to join Chelsea]. I wasn’t in panic in the final minutes - Saúl deal was completed around 11.57pm and we signed Griezmann as we wanted”. ???? #Atleti #CFC