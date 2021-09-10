Сделка по Саулю была завершена в 23:57 – президент Атлетико

Энрике Соресо заявил, что сделка по переходу Сауля была завершена в 23:57. "Я не паниковал", – заявил он. Цитату привел в своём твиттере Фабрицио Романо.

Atletico president Cerezo to @OndaCero_es about Saúl move to Chelsea: “Saúl wanted to leave. We accepted as it was his desire [to join Chelsea]. I wasn’t in panic in the final minutes - Saúl deal was completed around 11.57pm and we signed Griezmann as we wanted”. ???? #Atleti #CFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2021

"Сауль хотел уйти. Мы согласились, так как присоединиться к "Челси" было именно его желанием.

В последние минуты трансферного окна я не паниковал, хотя сделка по Саулю была завершена в 23:57. В свою очередь, мы подписали Гризманна, как и хотели" – сказал Соресо.

Напомним, что в 2015 из-за задержки в отправке документов не состоялся трансфер Давида Де Хеа в мадридский Реал из "Манчестер Юнайтед". Как сообщают "сливочные" МЮ прислали данные для регистрации игрока в чемпионате Испании в 23:59.