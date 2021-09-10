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Сделка по Саулю была завершена в 23:57 – президент Атлетико

Англия
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В этот раз факс сработал

Сделка по Саулю была завершена в 23:57 – президент Атлетико

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Энрике Соресо заявил, что сделка по переходу Сауля была завершена в 23:57. "Я не паниковал", – заявил он. Цитату привел в своём твиттере Фабрицио Романо.

"Сауль хотел уйти. Мы согласились, так как присоединиться к "Челси" было именно его желанием.

В последние минуты трансферного окна я не паниковал, хотя сделка по Саулю была завершена в 23:57. В свою очередь, мы подписали Гризманна, как и хотели" – сказал Соресо.

Напомним, что в 2015 из-за задержки в отправке документов не состоялся трансфер Давида Де Хеа в мадридский Реал из "Манчестер Юнайтед". Как сообщают "сливочные" МЮ прислали данные для регистрации игрока в чемпионате Испании в 23:59.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Реал (Мадрид) Энрике Сересо Сауль Ньигес
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