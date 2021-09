Роналду - в стартовом составе Манчестер Юнайтед на матч с Ньюкаслом

Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч АПЛ с "Ньюкаслом". Этот поединок станет дебютным для форварда.

МЮ: Де Хеа, Магуайр, Погба, Роналду, Гринвуд, Фернандеш, Варан, Шоу, Санчо, Ван Биссака, Матич.

Напомним, Роналду перешел в английский клуб в конце летнего трансферного окна и еще не играл за команду Сульшера. Кроме него, в стартовый состав сегодня попали новички Джейдон Санчо и Рафаель Варан.

