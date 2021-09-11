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Роналду - в стартовом составе Манчестер Юнайтед на матч с Ньюкаслом
Португалец дебютирует за команду Сульшера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Португальский нападающий Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч АПЛ с "Ньюкаслом". Этот поединок станет дебютным для форварда.
МЮ: Де Хеа, Магуайр, Погба, Роналду, Гринвуд, Фернандеш, Варан, Шоу, Санчо, Ван Биссака, Матич.
Напомним, Роналду перешел в английский клуб в конце летнего трансферного окна и еще не играл за команду Сульшера. Кроме него, в стартовый состав сегодня попали новички Джейдон Санчо и Рафаель Варан.
???? ???????????????????????????????? ???????? ????— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021
The news we've all been waiting for... ????#MUFC | #MUNNEW
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