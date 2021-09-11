АПЛ. Первые голы и первые победы Арсенала и Вулверхэмптона, очередная ничья Вест Хэма

Чемпионат Англии, четвертый тур

Первый гол, первый клиншит, первые три очка. Пока “Арсеналу” этого достаточно. После серии из трех безрадостных поражений позитив можно найти и в минимальной победе над “Норвичем”.

“Арсенал” хорошо провел только первые 20 минут, но стартовое доминирование к голам не привело. Очень быстро команда Артета утратила энергию, и просто остановилась.

Ключевым стал выход на поле Томаса Парти. Именно его разрезной пас на Сака позволил “Арсенал” провести голевую атаку, которая завершилась тем, что Обамеянг добивал мяч в сетку с нескольких сантиметров.

“Норвич” пытался отыграться, полушансы были, но “Арсенал” отстоял три очка. “Канарейки” остаются единственной командой в лиге без набранных пунктов.

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Норвич” 1:0

Гол: Обамеянг 66

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу (Смит-Роу 62), Габриэл, Уайт, Тирни – Мэйтленд-Найлз (Соареш 82), Локонга (Парти 62) – Пепе, Эдегор, Сака – Обамеянг

“Норвич”: Крул – Уильямс, Омобамиделе, Хэнли, Ааронс – Маклин, Рупп (Ида 80), Ле-Мелу – Цолис (Рашица 69), Пукки, Дауэлл (Кентуэлл 62)

Предупреждения: Парти 88, Уайт 90+2 – Хэнли 48, Ааронс 42

Майкл Антонио не сыграет против “Манчестер Юнайтед” в следующем туре из-за своего удаления в игре с “Саутгемптоном” на последних минутах. На 83-й минуте на поле появился Андрей Ярмоленко. “Вест Хэм” впервые в новом сезоне не забил, и во втором туре подряд сыграл вничью. К победе ближе был “Саутгемптон” – но “святых” подвела реализация.

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Вест Хэм” 0:0

“Саутгемптон”: Маккарти – Ливраменто, Стивенс, Салису, Перро – Эльюнусси, Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло 53), Дженепо – Редмонд, Армстронг (Бройя 74)

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма (Влашич 63), Форнальс, Боуэн (Ярмоленко 83) – Антонио

Предупреждения: Ромеу 13, Стивенс 71, Салису 90+2 – Антонио 71, Райс 73, Антонио 90+5

Удаление: Антонио 90+5

Третья победа “Брайтона” в четырех турах – “чайки” стартовали мощно. А у “Брентфорда” победа над “Арсеналом” в первом туре пока остается единственной в чемпионате.

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Брайтон” 0:1

Гол: Троссард 90

“Брентфорд”: Райя – Айер, Янссон, Пиннок – Канос (Расмуссен 61), Баптист (Оньека 75), Нергор, Янельт (Йенсен 68), Генри – Мбемо, Тоуни

“Брайтон”: Санчес – Данк, Даффи, Уэбстер (Модер 37) – Кукурелла (Марч 82), Биссума, Лаллана, Велтман – Троссард – Уэлбек (Мак Аллистер 64), Мопе

Предупреждения: Канос 6, Мбемо 17, Айер 74 – Велтман 55, Даффи 57

Первая победа и первый гол были не только у “Арсенала”, но и у “Вулверхэмптона”. Но если “Арсенал” был ужасен в своих матчах, то “Вулверхэмптон” явно наиграл на большее, чем ноль очков после трех туров. Сегодня все же “волкам” удалось прервать свою сухую серию. Первый мяч – автогол защитника “Уотфорда” Сьерральты, затем дебютный гол в дебютном матче забил арендованный у “РБ Лейпциг” корейский форвард Хван.

Уотфорд, “Викарейдж Роуд”

“Уотфорд” – “Вулверхэмптон” 0:2

Голы: Сьерральта 74 (авт.), Хван 83

“Уотфорд”: Бахманн – Нгакиа, Трост-Эконг, Сьерральта, Роуз – Этебо (Сема 77) – Сарр, Сиссоко, Куцка, Деннис – Кинг (Эрнандес 53)

“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килман – Марсал, Моутиньо, Невеш, Семеду – Траоре (Поденсе 81), Хименес, Тринкан (Хван 63)

Предупреждения: Этебо 13, Роуз 67, Деннис 68 – Марсал 68, Хименес 90+2, Килман 90+5