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ВИДЕО, как Роналду забил гол в дебютном матче за Манчестер Юнайтед
Игрок продолжает радовать болельщиков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду забил свой первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед". Это случилось в его дебютном матче, в котором "МЮ" принимает "Ньюкасл".
На второй компенсированной минуте к первому тайму португалец сыграл на добивании после неудачной игры вратаря "Ньюкасла".
Гринвуд мощно пробил с правого фланга, но мяч из-за рикошета оказался очень неудобным для голкипера. Тот парировал перед собой, но Роналду был близко, и просто добил мяч в ворота.
Cristiano Ronaldo debut goal ???? pic.twitter.com/i7JMRH3l3B— ???? (@Whrisu7) September 11, 2021
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