ВИДЕО, как Роналду забил гол в дебютном матче за Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду забил свой первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед". Это случилось в его дебютном матче, в котором "МЮ" принимает "Ньюкасл".

На второй компенсированной минуте к первому тайму португалец сыграл на добивании после неудачной игры вратаря "Ньюкасла".

Гринвуд мощно пробил с правого фланга, но мяч из-за рикошета оказался очень неудобным для голкипера. Тот парировал перед собой, но Роналду был близко, и просто добил мяч в ворота.