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ВИДЕО, как Роналду забил гол в дебютном матче за Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено
(3 голосов)

Игрок продолжает радовать болельщиков

ВИДЕО, как Роналду забил гол в дебютном матче за Манчестер Юнайтед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду забил свой первый гол после возвращения в "Манчестер Юнайтед". Это случилось в его дебютном матче, в котором "МЮ" принимает "Ньюкасл".

На второй компенсированной минуте к первому тайму португалец сыграл на добивании после неудачной игры вратаря "Ньюкасла".

Гринвуд мощно пробил с правого фланга, но мяч из-за рикошета оказался очень неудобным для голкипера. Тот парировал перед собой, но Роналду был близко, и просто добил мяч в ворота.

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В статье: Криштиану Роналду Ньюкасл Манчестер Юнайтед
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Комментарии (15)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 18:22
а вот и второй!
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
11.09.2021 в 18:20
Ну Месси тоже неплохо дебютировал за новый клуб, учитывая что достался ПСЖ бесплатно
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
11.09.2021 в 18:17
CR7 - НАЙПОТУЖНІШИЙ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ
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+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.09.2021 в 18:21
Ответить
+1
0
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
11.09.2021 в 18:25
Хард
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.09.2021 в 18:16
вратарский ляп
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0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.09.2021 в 18:21
Ляп, не ляп, а инстинкт убийцы и чувство гола у Роналду развиты, как ни у кого другого.
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+1
0
Papaye (Dnipro)
11.09.2021 в 18:25
Ой, да ладно!!!! Скажите ещё, что он круче Сели будет!!!!))))
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.09.2021 в 18:27
Ну Селя и Миля то другой космический уровень вообще
+1
0
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
11.09.2021 в 18:26
Хард
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
11.09.2021 в 18:12
Ну еще бы)
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0
0
kalan-86 (Анкара)
11.09.2021 в 18:10
Будет ещё феерии в МЮ пару лет так точно. Убийца.
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+2
0
avatar
Tan genial RONALDO7 (Monforte)
11.09.2021 в 18:23
ІНСТИНКТ ГОЛ-ВБИВЦІ! 36.5 РОКІВ - Райян Гіггз (теж доречі манкуніанець) вже "нервово покурює в сторонці" (стосовно його рекорду довготривалої кар'єри - якщо не помиляюсь Гіггз до 40 років відбігав за МЮ) CR7 - зробить ще не один європейський сезон палаючим !планка гри португальця надвисока!
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0
0
zidan1972 (Днепр)
11.09.2021 в 18:09
Такого форварда МЮ и не хватало)
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+3
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.09.2021 в 18:04
Сила!!!
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+1
0


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