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Защитник Лидса извинился перед Харви Эллиоттом

Англия
(1 голосов)

Стрёйк нанес серьезную травму форварду Ливерпуля

Защитник Лидса извинился перед Харви Эллиоттом

Новина українською

Защитник "Лидс Юнайтед" Паскаль Стрёйк, который травмировал полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта, извинился перед ним в социальных сетях.

"В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле", — написал Стрёйк.

На 59-й минуте встречи защитник "Лидс Юнайтед" Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев.

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В статье: Ливерпуль Лидс Юнайтед Харви Эллиотт Паскаль Стрейк
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Комментарии (1)
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hajo26
13.09.2021 в 17:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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