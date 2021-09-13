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Защитник Лидса извинился перед Харви Эллиоттом
Стрёйк нанес серьезную травму форварду Ливерпуля
Защитник "Лидс Юнайтед" Паскаль Стрёйк, который травмировал полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта, извинился перед ним в социальных сетях.
"В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле", — написал Стрёйк.
На 59-й минуте встречи защитник "Лидс Юнайтед" Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев.
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