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АПЛ. Брайтон ворвался в топ-4, обыграв Лестер  

Англия
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Команда Брендана Роджерса во второй половине турнирной таблицы

АПЛ. Брайтон ворвался в топ-4, обыграв Лестер  

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон энд Хоув Альбион” – “Лестер” 2:1

Голы: Мопе 35 (пен.), Уэлбек 50 – Варди 61

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Даффи, Данк – Марч (Мвепу 63), Лаллана, Биссума (Модер 79), Кукурелла – Троссард – Мопе, Уэлбек (Берн 70)

“Лестер”: Шмейхель – Бертран (Кастань 68), Вестегор, Сеюнджю, Перейра – Тилеманс, Ндиди, Сумаре (Ихеаначо 75) – Барнс, Мэддисон (Лукман 46), Варди

Предупреждения: Велтман 20 – Ндиди 44

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Лестер Сити
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