Швайнштайгер: На Роналду был чистый пенальти после подката Зума

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился своими впечатлениями от матча "красных дьяволов" с "Вест Хэм Юнайтед" (2:1) в 5-м туре АПЛ. В своем Твиттере Швайни отметил:

"Вау! "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед". Спасибо за последние 10 минут. Вы скрасили мой вечер! Очень увлекательно! К слову. Чистый пенальти на Криштиану Роналду после подката Курта Зума".

By the way... Clear penalty on @Cristiano after the tackle of @KurtZouma — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) September 19, 2021

Напомним, три очка "МЮ" принес Лингард, он забил на 89-й минуте после выхода на замену. В компенсированное время Ярмоленко заработал для "молотобойцев" пенальти, однако Марк Нобл не реализовал приговор.

so, according to united fans from london, zouma, WHILST FALLING OVER, has PUSHED 6'4 Cristiano Ronaldo over here and thats why this is a "stone wall penalty" pic.twitter.com/VL6NdqR1AK — Joe (@whujoe) September 19, 2021