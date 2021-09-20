Иностранец впервые рассудит матч АПЛ

На матч 6 тура АПЛ "Уотфорд" – "Ньюкасл" впервые в истории был назначен зарубежный арбитр – им станет австралиец Джарред Джиллетт, сообщает Sky Sports.

Джиллетт станет первым иностранным судьей, работающим на матче Премьер-лиги. В течение двух лет до этого он работал на матчах Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 (3-й и 4-й дивизионы Англии).

Ранее матчи Премьер-лиги судили только доморощенные арбитры.

Матч "Уотфорд" – "Ньюкасл" состоится 25 сентября. Начало – в 17:00 по киевскому времени.