  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Иностранец впервые рассудит матч АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иностранец впервые рассудит матч АПЛ

Англия
(1 голосов)

Историческое событие

Иностранец впервые рассудит матч АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

На матч 6 тура АПЛ "Уотфорд" – "Ньюкасл" впервые в истории был назначен зарубежный арбитр – им станет австралиец Джарред Джиллетт, сообщает Sky Sports.

Джиллетт станет первым иностранным судьей, работающим на матче Премьер-лиги. В течение двух лет до этого он работал на матчах Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 (3-й и 4-й дивизионы Англии).

Ранее матчи Премьер-лиги судили только доморощенные арбитры.

Матч "Уотфорд" – "Ньюкасл" состоится 25 сентября. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Судьи АПЛ Ньюкасл Уотфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...