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Иностранец впервые рассудит матч АПЛ
Историческое событие
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На матч 6 тура АПЛ "Уотфорд" – "Ньюкасл" впервые в истории был назначен зарубежный арбитр – им станет австралиец Джарред Джиллетт, сообщает Sky Sports.
Джиллетт станет первым иностранным судьей, работающим на матче Премьер-лиги. В течение двух лет до этого он работал на матчах Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 (3-й и 4-й дивизионы Англии).
Ранее матчи Премьер-лиги судили только доморощенные арбитры.
Матч "Уотфорд" – "Ньюкасл" состоится 25 сентября. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
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