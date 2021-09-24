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Бывший игрок Ливерпуля: Клопп и Милнер чуть не подрались. По глазам Юргена было видно, что он готов пойти до конца

Англия
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Удивительно, что и после этого Милнер неоднократно выходил выручать Клоппа

Бывший игрок Ливерпуля: Клопп и Милнер чуть не подрались. По глазам Юргена было видно, что он готов пойти до конца

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший игрок "Ливерпуля" Рагнар Клаван в интервью Betsafe Eesti Podcast рассказал как Юрген Клопп и Джеймс Милнер чуть не подрались в 2017 году. "Это было очень напряженное время для него (Клоппа)", – рассказал игрок.

"Напряженная ситуация была в период Рождества. Я не помню, с кем мы играли. Может быть, это был выездной матч с "Сандерлендом".

Клопп и Милнер чуть не подрались, но Джеймс отступил. По глазам Юргена было видно, что он готов пойти до конца, чтобы доказать свою точку зрения.

Это было очень напряженное время для него. Он оказался под большим давлением.

Для меня это был первый год в "Ливерпуле", для Клоппа – второй. Его считают хорошим тренером, ведь это Юрген Клопп, который делает суперзвезд из своих игроков. Давление начинало сказываться.

Но если команда не может победить "Сандерленд", то стоит забыть о местах, на которые рассчитывал", – сказал Клаван в интервью Betsafe Eesti Podcast.

Напомним, что Юрген пришёл в "Ливерпуль" в 2016 году, но первым трофеем стал кубок Лиги чемпионов только в 2019 году.

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В статье: Юрген Клопп Рагнар Клаван Джеймс Милнер Ливерпуль
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Источник:
goal.com

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