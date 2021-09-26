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Реванш удался. Челси - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" сильно превосходили соперника

Реванш удался. Челси - Ман Сити 0:1. Видео гола и обзор матча

Фейсбук Ман Сіті/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча шестого тура АПЛ, в рамках которого встречались действующие финалисты Лиги чемпионов "Челси" и "Манчестер Сити". Полным преимуществом на поле от стартового до финального свистка владели гости: подопечным Тухеля удалось создать только один полумомент. Большинство опасных эпизодов произошли именно во втором тайме. "Аристократов" спасла неточность "горожан" и Тьяго Силва, который вынес мяч из пустых ворот. Однако в моменте с голом Канселу и Жезус сыграли очень технично, красиво и точно.

"Челси" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:0)

Гол: Габриэль Жезус 53

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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