Роналду хочет остаться в Манчестер Юнайтед после завершения карьеры

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после завершения карьеры футболиста хочет остаться в структуре "манкунианцев". Об этом сообщает The Sun.

Он себя рассматривает в качестве тренера молодежных команд "красных дьяволов". Португалец планирует тренировать сына, который сейчас занимается в академии "МЮ".

Правда, когда это произойдет - неизвестно. У 36-летнего футболиста еще два года контракта с "манкунианцев", а также соглашение может быть продлено еще на сезон.

Напомним, что после возвращения в "Манчестер Юнайтед" Роналду отметился четырьмя голами в четырех матчах.