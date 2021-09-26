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Роналду хочет остаться в Манчестер Юнайтед после завершения карьеры

Англия
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Роналду хочет остаться в Манчестер Юнайтед после завершения карьеры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после завершения карьеры футболиста хочет остаться в структуре "манкунианцев". Об этом сообщает The Sun.

Он себя рассматривает в качестве тренера молодежных команд "красных дьяволов". Португалец планирует тренировать сына, который сейчас занимается в академии "МЮ".

Правда, когда это произойдет - неизвестно. У 36-летнего футболиста еще два года контракта с "манкунианцев", а также соглашение может быть продлено еще на сезон.

Напомним, что после возвращения в "Манчестер Юнайтед" Роналду отметился четырьмя голами в четырех матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Sun

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