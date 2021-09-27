АПЛ. Брайтон спасается на 90+5 минуте матча с Кристал Пэлас

“Брайтон” мог выйти на первое место в случае победы в сегодняшнем матче, но и ничьей команда Поттера может быть довольна. Приятно забивать гол в дерби на 90+5 минуте и лишать соперника трех очков.

Две недели назад на своем стадионе в Кройдоне “Пэлас” разбил “Тоттенхэм”, сегодня команда Патрика Вийера не так уверенно по счету, но вполне по игре побеждала “Брайтон”. Более 270 минут “Кристал Пэлас” не пропускал на своем поле. Выезды, правда, у “орлов” были не такими удачными – 0:3 против “Ливерпуля”, 0:3 против “Челси” и 2:2 с “Вест Хэмом”.

Пока процесс перестройки “Кристал Пэлас” из самой возрастной команды в молодую и интересную, под руководством Патрика Вийера, вызывает приятное впечатление. Команда активно прессингует, проводит интересные атаки, играет низом. Конечно, больше всех выделяется Конор Галлахер, арендованный у “Челси”. Очень энергичный и творческий хавбек, выполняющий огромный объем работы. Именно Галлахер заработал в конце первого тайма пенальти, который точно реализовал Заа.

“Брайтон” не был статистом в сегодняшней игре, но у команды Поттера мало что получалось. Во многом из прекрасной игры пары центрбеков “Пэласа” Андерсен – Гуэхи.

Но, несмотря на все хорошее, что есть у “Пэласа”, команда победила в чемпионате пока только один раз. Все рано или поздно ошибаются. К разочарованию “Пэласа”, сегодня это произошло на 90+5 минуте. Центрбеки хозяев заняли слишком высокие позиции и не смогли справиться с простым лонгболлом Велтмана на Мопе. Французский форвард изящно перекинул Гуаиту – 1:1.

“Брайтон” заканчивает шестой тур на шестом месте с 13 очками. “Кристал Пэлас” только 15-й с шестью пунктами.

Чемпионат Англии, шестой тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Брайтон” 1:1

Гол: Заа 45+2 (пен.) – Мопе 90+5

“Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл – Галлахер, Миливоевич (Куяте 72), Макартур – Айю (Шлупп 86), Эдуар (Бентеке 71), Заа

“Брайтон”: Санчес – Берн (Альсате 46, Модер 65), Данк, Даффи – Кукурелья, Лаллана, Гросс, Велтман – Уэлбек (Конолли 76), Мопе, Троссар

Предупреждения: Галлахер 84 – Лаллана 28, Кукурелья 77, Троссар 81