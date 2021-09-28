Бруну Фернандеш: Варан в некоторых моментах ещё очень скромный

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился впечатлениями от игры в одной команде с французским защитником Рафаэлем Вараном.

"Конечно, Варан — настоящий победитель. Все это знают. Он отличный парень, который упорно трудится и всегда помогает партнёрам по команде становиться сильнее. У него великолепный менталитет.

Рафа очень важен для нас. Главное, чтобы у всех в команде всё было хорошо. Тогда все игроки смогут показать всё, на что способны. Варан в некоторых моментах ещё очень скромный, потому что лишь начинает свой путь в "Манчестер Юнайтед". Но я думаю, что он лидер", — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.