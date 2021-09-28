Фергюсон: Сто лет мы стонали из-за решений арбитров. Теперь ошибаются судьи ВАР

Алекс Фергюсон дал интервью UTD Podcast в котором, помимо прочего, высказался о системе ВАР. "Посмотрите на ВАР. По моему мнению, это самая обсуждаемая проблема в футболе", – приводит его слова Manutd.com.

"Это другой мир. Прошло лишь восемь лет (с момента моего выхода на пенсию). Посмотрите на ВАР. По моему мнению, это самая обсуждаемая проблема в футболе.

И все же в субботу (когда "МЮ" выиграл у "Ньюкасла" со счетом 4:1) ВАР не использовали ни разу. Болельщикам это нравится больше, чем ситуации, когда матч останавливают на 2-3 минуты.

Эта идея у УЕФА появилась, когда я работал в "Юнайтед" последний год. Они спрашивали мнение тренеров об этой системе. В матче Суперкубка Италии состоялся эксперимент, и я не думаю, что хоть какой-то тренер действительно поддержал эту идею. Игра и так в порядке, понимаете?

Теперь у нас есть ВАР, и эта система уже никуда не денется. В конце концов мы привыкнем и перестанем жаловаться.

Противоречивые решения всегда будут касаться того, как судья провел матч. Сто лет мы стонали и рыдали по поводу решений, принятых судьями, но справлялись с этим.

Случается всякое, и судья должен принимать решение. Он может быть прав, а может и ошибаться. В большинстве случаев он прав, но ошибки иногда случаются. В этом нет ничего плохого.

В случае с ВАР эпизод интерпретирует человек, который сидит в кабине. Думаю, теперь мы видим, что и эти арбитры ошибаются", – сказал Фергюсон.