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Конте: В Челси не разобрались, как надо использовать Лукаку

Англия
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Тренер раскритиковал руководство лондонцев

Конте: В Челси не разобрались, как надо использовать Лукаку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Челси" и "Интера" Антонио Конте предположил, что лондонский клуб не в полной мере использует потенциал форварда Ромелу Лукаку. Вчера, 29 сентября, команда Томаса Тухеля проиграла "Ювентусу" во 2-м туре Лиги чемпионов со счётом 0:1.

"Думаю, Лукаку может играть лучше. Он и так выступает на очень высоком уровне, но футболист должен продолжать прогрессировать до конца карьеры. По ходу матча Ромелу нужно включаться. Противостоять ему очень сложно, он представляет большую угрозу на каждом участке поля.

Если у вас есть такой центрфорвард, нужно его правильно использовать. Не думаю, что в "Челси" разобрались, как надо использовать Лукаку. В прошлом сезоне у них не было такого центрального нападающего, они применяли ротацию. Ромелу должен быть основным вариантом в атаке. Если они поймут, как его использовать, "Челси" станет главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов", — цитирует Конте Sky Sport Italia.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Челси (Лондон)
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