АПЛ. Лидс впервые побеждает в текущем чемпионате

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Элланд Роуд" (Лидс)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Все-таки это случилось! Атакующий футбол под возгласы "Эланд Роуд", который принес "Лидсу" долгожданные три очка в АПЛ. Команда Бьелсы использовала чуть ли не все свои сильные стороны, и пусть забила не в присущем для себя стиле. Однако удача сегодня на их стороне. А вот "Уотфорд" оказался не готов к игре.

"Павлины" со стартовых секунд расправили свои крылья и полетели в привычную для них атаку. Уже на 10-й минуте Даллас должен был открывать счет, но 38-летний Фостер вытащил мяч из нижнего угла ворот. Натиск хозяев продолжился и дальше, и впоследствии привел к голу. Стандарт принес преимущество в счете хозяевам: навес, суета и Диего Льоренте первый на добивании. Испанский защитник не забивал с апреля. "Проснулся" в очень нужный момент.

Правда, атакующая игра "павлинов" имеет и свои недостатки. Туфан получил свободное пространство в штрафной соперника и имел время на обработку мяча и удар, правда - чуть выше ворот. Всего в активе "шмелей" в первом тайме лишь три удара, в то время как хозяева нанесли по воротам Фостера втрое больше - 15 выстрелов, но многие из них были из-за пределов штрафной.

После перерыва "Лидс" вишел не похожим сам на себя. Нет, картинка игры не ухудшилась: подопечные Бьелсы перестали сломя голову атаковать. На весь второй тайм в их активе лишь один момент: Робертс попал в перекладину. Хозяева сделали акцент на обороне, и им удалось соблюсти победный результат, ведь "Уотфорд" и намека на паритет после перерыва не дал.

