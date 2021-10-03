Уотфорд уволил тренера, который вывел команду в АПЛ

Английский "Уотфорд" объявил об отставке Хиско Муньоса, который занимал должность наставника команды. Это случилось из-за негативных результатов клуба.

При Муньосе на посту тренера "Уотфорд" в минувшем сезоне вернулся в Премьер-лигу. Сейчас команда на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 7 очками после 7 матчей турнира.

Испанец возглавил "желто-черных" в декабре 2020 года. Таким образом, он руководил "Уотфордом" менее 10 месяцев.

Ранее наставник занимал должность главного тренера в "Динамо" Тбилиси.