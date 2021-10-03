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Уотфорд уволил тренера, который вывел команду в АПЛ

Англия
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Коуч не оправдал всех ожиданий

Уотфорд уволил тренера, который вывел команду в АПЛ

Getty Images

Новина українською

Английский "Уотфорд" объявил об отставке Хиско Муньоса, который занимал должность наставника команды. Это случилось из-за негативных результатов клуба.

При Муньосе на посту тренера "Уотфорд" в минувшем сезоне вернулся в Премьер-лигу. Сейчас команда на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 7 очками после 7 матчей турнира.

Испанец возглавил "желто-черных" в декабре 2020 года. Таким образом, он руководил "Уотфордом" менее 10 месяцев.

Ранее наставник занимал должность главного тренера в "Динамо" Тбилиси.

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В статье: АПЛ Уотфорд Муньос
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Источник:
Сайт ФК "Уотфорд"

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