Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уотфорд уволил тренера, который вывел команду в АПЛ
Коуч не оправдал всех ожиданий
Getty Images
Английский "Уотфорд" объявил об отставке Хиско Муньоса, который занимал должность наставника команды. Это случилось из-за негативных результатов клуба.
При Муньосе на посту тренера "Уотфорд" в минувшем сезоне вернулся в Премьер-лигу. Сейчас команда на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 7 очками после 7 матчей турнира.
Испанец возглавил "желто-черных" в декабре 2020 года. Таким образом, он руководил "Уотфордом" менее 10 месяцев.
Ранее наставник занимал должность главного тренера в "Динамо" Тбилиси.
Популярное сейчас
- СМИ: Шевченко может стать главным тренером Селтика
- Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
- Ворскла не отдает третье место, поражение Барсы, ничья МЮ. Главные новости за 2 октября
- Клопп против Гвардиолы, Классическое и, возможно, последний матч Кумана. Что посмотреть на выходных
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО