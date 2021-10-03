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Опорник сборной Англии продлит контракт с Лидсом
Игрок останется в клубе Бьелсы
Полузащитник "Лидса" Келвин Филлипс вскоре подпишет новый контракт со своим клубом.
25-летний англичанин намерен получить более выгодные условия и стать самым высокооплачиваемым футболистом команды Бьелсы. Если его требования будут не выполнены, игрок покинет "павлинов".
Филлипс — воспитанник "Лидса". В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за команду и забил 1 гол. Его нынешний контракт действует до лета 2024 года.
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Источник:The Athletic
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