Опорник сборной Англии продлит контракт с Лидсом

Полузащитник "Лидса" Келвин Филлипс вскоре подпишет новый контракт со своим клубом.

25-летний англичанин намерен получить более выгодные условия и стать самым высокооплачиваемым футболистом команды Бьелсы. Если его требования будут не выполнены, игрок покинет "павлинов".

Филлипс — воспитанник "Лидса". В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за команду и забил 1 гол. Его нынешний контракт действует до лета 2024 года.