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Опорник сборной Англии продлит контракт с Лидсом

Англия
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Игрок останется в клубе Бьелсы

Опорник сборной Англии продлит контракт с Лидсом

Новина українською

Полузащитник "Лидса" Келвин Филлипс вскоре подпишет новый контракт со своим клубом.

25-летний англичанин намерен получить более выгодные условия и стать самым высокооплачиваемым футболистом команды Бьелсы. Если его требования будут не выполнены, игрок покинет "павлинов".

Филлипс — воспитанник "Лидса". В сезоне-2021/22 футболист провел 8 матчей за команду и забил 1 гол. Его нынешний контракт действует до лета 2024 года.

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В статье: Марсело Бьелса Лидс Юнайтед Калвин Филлипс
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Источник:
The Athletic

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