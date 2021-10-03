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Фердинанд: Такой клуб, как МЮ, обладая такой глубиной состава, должен доводить дело до конца
Специалист недоволен результатами клуба
Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд дал комментарий после ничьей в матче с "Эвертоном" (1:1) в 7-м туре АПЛ.
"Роналду быстро ушел в тоннель, будучи разочарованным результатом, как и все мы. Думаю, тут несколько причин, почему он так себя повел. Он в хорошей форме, у него пять голов за пять матчей, он хотел принести команде победу. Я понимаю его досаду и почему она так проявилась. Погба тоже ушел за ним.
Такой клуб, как "МЮ", обладая такой глубиной состава, должен доводить дело до конца. Надо помнить, что у "Эвертона" не хватало ряда футболистов, ни один из основных их форвардов на поле не вышел. Наверное, "Эвертон" выставил самый слабый состав за последнее время. Ожидалось, что "МЮ" сможет победить.
"МЮ" пропускает 9 матчей подряд, это плохая статистика. Это и подвело их сегодня: они по большей части контролировали игру, однако позволяли сопернику создавать много моментов.
Когда "Эвертон" начинал голевую контратаку, Роналду говорил сбить игрока. В этом плане иностранные команды хорошо подкованы, они используют дерзкие фолы, чтобы останавливать контратаки. И было видно, как Роналду говорит сбить игрока с ног", – сказал Фердинанд.
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