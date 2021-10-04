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Полузащитник Эвертона ждал Роналду в раздевалке, чтобы тот отдал ему футболку

Англия
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Таунсенд рассказал, как ждал Криштиану в раздевалке

Полузащитник Эвертона ждал Роналду в раздевалке, чтобы тот отдал ему футболку

Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Эвертона" Эндрос Таунсенд, забивший гол в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1), рассказал о своей беседе с нападающим "красных дьяволов" Криштиану Роналду после игры.

"Я поставил перед собой цель: не уеду с "Олд Траффорд" без футболки Криштиану Роналду. Вы могли видеть, что после финального свистка я подбежал к нему. Не знаю, что он бормотал себе под нос, но это было не на английском. Он бормотал на португальском.

Я три или четыре раза попросил его футболку. В итоге он сдался и сказал, что отдаст её позже. Мне пришлось ждать в раздевалке. К счастью, человек, который отвечает за экипировку, принёс её мне. Я буду хранить эту футболку", — цитирует Таунсенда talkSPORT.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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