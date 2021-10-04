Агбонлахор о матче МЮ с Эвертоном: Не поставить Роналду в стартовый состав – фатальная ошибка

Бывший форвард "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор высказался о решении главного тренера "МЮ" Оле-Гуннара Сульшера оставить Криштиану Роналду в запасе на матч с "Эвертоном" (1:1) в 7-м туре АПЛ. "Оле серьезно ошибся", – заявил он.

"Не поставить Роналду в стартовый состав – фатальная ошибка. Надо выпускать лучший состав, дальше все равно пауза на матчи сборных. Почему ты даешь игрокам отдохнуть перед перерывом? Оле серьезно ошибся.

Он уже смеялся, пока Бенитес еще продолжал давать своим футболистам команды и пытался добиться победы. Это демонстрирует, что Сульшер рад ничьей. А "МЮ" не должен быть рад ничьей с "Эвертоном" на своем поле", – заявил Агбонлахор.

Отметим, что Криштиану всё же появился на поле, но только на 57 минуте, заменив Кавани.