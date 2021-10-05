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Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Баварию
Защитник рассказал, что сейчас его все устраивает в лондонском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник английского "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал слухи о возможном переходе в "Баварию".
"Конечно, я польщен интересом "Баварии". Это доказывает, что я всё делаю правильно. Но я не позволю себе отвлекаться от моей нынешней работы. У меня есть обязательство перед моим клубом и я буду хорошо выступать. Я должен проявлять себя в каждой игре и не позволять себе реагировать на слухи. Я чувствую себя хорошо в "Челси", где я сейчас нахожусь, так что меня всё устраивает", — цитирует Рюдигера Goal.com.
В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.
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