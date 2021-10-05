  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Баварию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Баварию

Англия
(1 голосов)

Защитник рассказал, что сейчас его все устраивает в лондонском клубе

Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о его возможном трансфере в Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник английского "Челси" Антонио Рюдигер прокомментировал слухи о возможном переходе в "Баварию".

"Конечно, я польщен интересом "Баварии". Это доказывает, что я всё делаю правильно. Но я не позволю себе отвлекаться от моей нынешней работы. У меня есть обязательство перед моим клубом и я буду хорошо выступать. Я должен проявлять себя в каждой игре и не позволять себе реагировать на слухи. Я чувствую себя хорошо в "Челси", где я сейчас нахожусь, так что меня всё устраивает", — цитирует Рюдигера Goal.com.

В прошлом сезоне Антонио принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил один гол и один автогол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...