Три гола в трех матчах. Криштиану Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан игроком месяца в рамках Английской Премьер-лиги. В сентябре португалец провел в чемпионате 3 поединка и забил 3 гола.

В борьбе за награду 36-летний CR7 опередил Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

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Отметим, что это пятая награда игроку месяца АПЛ в карьере Криштиану Роналду и первая после его возвращения в "Манчестер Юнайтед". 13-летний разрыв между призами "Игроку месяца" – самый большой в истории Премьер-лиги.