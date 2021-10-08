  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Три гола в трех матчах. Криштиану Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три гола в трех матчах. Криштиану Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ

Англия
(1 голосов)

On fire

Три гола в трех матчах. Криштиану Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ

EPL

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан игроком месяца в рамках Английской Премьер-лиги. В сентябре португалец провел в чемпионате 3 поединка и забил 3 гола.

В борьбе за награду 36-летний CR7 опередил Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигера ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Аллана Сен-Максимена ("Ньюкасл Юнайтед") и Исмаилу Сарра ("Уотфорд").

Читайте такжеФорварду МЮ присвоена почетная докторская степень Манчестерского университета

Отметим, что это пятая награда игроку месяца АПЛ в карьере Криштиану Роналду и первая после его возвращения в "Манчестер Юнайтед". 13-летний разрыв между призами "Игроку месяца" – самый большой в истории Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
EPL

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
08.10.2021 в 15:35
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.10.2021 в 15:16
Потому что он лучший, где бы он не играл!!!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...