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Гол форварда Эвертона признан лучшим по итогам сентября

Англия
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Таунсенд забил его в матче с Бернли

Гол форварда Эвертона признан лучшим по итогам сентября

Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен

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Нападающий "Эвертона" Эндрос Таунсенд стал автором лучшего гола английской премьер-лиги в сентябре.

Победителем в номинации стал мяч англичанина в матче 4-го тура АПЛ против "Бернли" (3:1). Игрок отправил мяч в ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.

В сезоне-2021/22 Таунсенд забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 9 матчах за "Эвертон".

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В статье: Эндрос Таунсенд Эвертон
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