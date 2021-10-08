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Гол форварда Эвертона признан лучшим по итогам сентября
Таунсенд забил его в матче с Бернли
Фото: EvertonFC / Автор: неизвестен
Нападающий "Эвертона" Эндрос Таунсенд стал автором лучшего гола английской премьер-лиги в сентябре.
Победителем в номинации стал мяч англичанина в матче 4-го тура АПЛ против "Бернли" (3:1). Игрок отправил мяч в ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.
В сезоне-2021/22 Таунсенд забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 9 матчах за "Эвертон".
A divine goal ????— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
???? @andros_townsend’s strike has been named as @budfootball Goal of the Month ????#PLAwards pic.twitter.com/b5W9YhMuYW
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