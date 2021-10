Гол форварда Эвертона признан лучшим по итогам сентября

Нападающий "Эвертона" Эндрос Таунсенд стал автором лучшего гола английской премьер-лиги в сентябре.

Победителем в номинации стал мяч англичанина в матче 4-го тура АПЛ против "Бернли" (3:1). Игрок отправил мяч в ворота соперника ударом из-за пределов штрафной.

В сезоне-2021/22 Таунсенд забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи в 9 матчах за "Эвертон".

A divine goal ????



???? @andros_townsend’s strike has been named as @budfootball Goal of the Month ????#PLAwards pic.twitter.com/b5W9YhMuYW