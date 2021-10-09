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Тухель: Жоржиньо достоин Золотого мяча. Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл эту награду

Англия
(1 голосов)

Наставник лондонцев высказался насчет шансов итальянца на ЗМ

Тухель: Жоржиньо достоин Золотого мяча. Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл эту награду

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель заявил, что полузащитник "пенсионеров" и сборной Италии Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч".

"Жоржиньо заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола.

Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей.

Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл "Золотой мяч", потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо – хороший человек и отличный игрок, но в целом завоевание ЗМ не самое важное", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
Gianluca di Marzio

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
09.10.2021 в 18:24
Лучше бы ты за Нголо топил, он куда больше заслужил ЗМ.
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