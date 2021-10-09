Тухель: Жоржиньо достоин Золотого мяча. Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл эту награду

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель заявил, что полузащитник "пенсионеров" и сборной Италии Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч".

"Жоржиньо заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола.

Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей.

Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл "Золотой мяч", потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо – хороший человек и отличный игрок, но в целом завоевание ЗМ не самое важное", – рассказал немецкий наставник.