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Тухель: Жоржиньо достоин Золотого мяча. Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл эту награду
Наставник лондонцев высказался насчет шансов итальянца на ЗМ
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель заявил, что полузащитник "пенсионеров" и сборной Италии Жоржиньо заслуживает получить "Золотой мяч".
"Жоржиньо заслуживает того, чтобы выиграть "Золотой мяч". Он очень умный игрок, мне приятно быть его тренером. У него прекрасное понимание футбола.
Для меня индивидуальные награды не имеют большого значения, потому что невозможно реально сравнить игроков разных ролей.
Я бы хотел, чтобы один из моих игроков выиграл "Золотой мяч", потому что понимаю, какой будет эффект. Жоржиньо – хороший человек и отличный игрок, но в целом завоевание ЗМ не самое важное", – рассказал немецкий наставник.
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