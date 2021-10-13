Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пресс-служба МЮ – после хет-трика Роналду Люксембургу: Он играет в своей собственной лиге
"Дьяволы" восхищаются
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед" отреагировала на хет-трик португальского форварда Криштиану Роналду в поединке отбора на ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0). В Твиттере манкунианцы отметили:
"Он играет в своей собственной лиге. Вот это игрок!"
International goal 1️⃣1️⃣5️⃣ ✔️— Manchester United (@ManUtd) October 12, 2021
???? @Cristiano https://t.co/Ycd24BqYOY
What. A. Player. pic.twitter.com/TXCVjsOl9Z— Manchester United (@ManUtd) October 12, 2021
Криштиану оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.
Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали (36).
Популярное сейчас
- Неудача национальной сборной, пижонство молодежки, решение Марлоса. Главные новости за 12 октября
- Ясно, что ничего не ясно. Украина остается на 2-м месте в группе
- Украина - Босния и Герцеговина 1:1. Перспективы - сопернику, себе - нервы
- “У нас такие же амбиции как у ПСЖ и Ман Сити”. Зачем Саудовская Аравия приобрела Ньюкасл
- Милевский примет участие в новом сезоне телешоу Холостяк
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО