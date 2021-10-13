  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пресс-служба МЮ – после хет-трика Роналду Люксембургу: Он играет в своей собственной лиге
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пресс-служба МЮ – после хет-трика Роналду Люксембургу: Он играет в своей собственной лиге

Англия
(2 голосов)

"Дьяволы" восхищаются

Пресс-служба МЮ – после хет-трика Роналду Люксембургу: Он играет в своей собственной лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед" отреагировала на хет-трик португальского форварда Криштиану Роналду в поединке отбора на ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0). В Твиттере манкунианцы отметили:

"Он играет в своей собственной лиге. Вот это игрок!"

Криштиану оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.

Читайте также"Это заложено у меня в ДНК". Роналду обновил рекорд по количеству забитых мячей и хет-триков за сборную

Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали (36).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Чемпионат Мира Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
13.10.2021 в 12:27
Португалия точно с Люксембургом играла? Не с Англией разве? Или с Испанией, или с Италией? Я ж подумал, хеттрик в ворота несчастного Доннарумы влетел. Ан нет, все это мне приснилось... Хеттрик влетел в ворота самой грозной футбольной державы. Удивительно, что я даже фамилии ее игрокой не знаю.
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
13.10.2021 в 11:40
58 Хет триков А у нас многие талантливые за карьеру столько голов не забивают . Сколько он Хет триков сделал .
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
13.10.2021 в 11:28
В лиге пенальтистов
Ответить
+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.10.2021 в 11:05
Ответить
+6
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...