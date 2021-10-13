Пресс-служба МЮ – после хет-трика Роналду Люксембургу: Он играет в своей собственной лиге

Пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед" отреагировала на хет-трик португальского форварда Криштиану Роналду в поединке отбора на ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0). В Твиттере манкунианцы отметили:

"Он играет в своей собственной лиге. Вот это игрок!"

Криштиану оформил хет-трик – он стал для форварда десятым за национальную команду (рекорд на международном уровне). Второй в истории в рамках данного показателя – Герд Мюллер (8). В целом, это уже 58-й хет-трик CR7 в карьере.

Теперь Роналду делит второе место по числу голов в отборочных матчах на Мундиали (36).