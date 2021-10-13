Клубы АПЛ выступили против покупки Ньюкасла

Клубы АПЛ провели экстренное собрание, на котором обсуждалась покупка "Ньюкасла" фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund), пишет Daily Mail.

По информации источника, английские клубы выступают против сделки. "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон" больше всех протестовали против покупки "Ньюкасла".

Недовольство клубов вызвано тем, что в лиге появится новый серьезный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов.