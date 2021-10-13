  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клубы АПЛ выступили против покупки Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ выступили против покупки Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Клубом интересуется фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии

Клубы АПЛ выступили против покупки Ньюкасла

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Клубы АПЛ провели экстренное собрание, на котором обсуждалась покупка "Ньюкасла" фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund), пишет Daily Mail.

По информации источника, английские клубы выступают против сделки. "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Эвертон" больше всех протестовали против покупки "Ньюкасла".

Недовольство клубов вызвано тем, что в лиге появится новый серьезный претендент на место в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении "Ньюкасла" за 300 миллионов фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
13.10.2021 в 17:07
Нам бы их заботы.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...