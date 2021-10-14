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Экс-защитник сборной Англии: Ньюкаслу нужно пригласить Моуриньо и дать ему целое состояние на приобретение игроков

Англия
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Именно португалец может справиться с такой миссией

Экс-защитник сборной Англии: Ньюкаслу нужно пригласить Моуриньо и дать ему целое состояние на приобретение игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Дэнни Миллз считает, что "Ньюкаслу" после смены владельца стоит пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью.

"Если клуб готов выделить деньги на строительство команды, которая будет относительно успешной, то на пост тренера я пригласил бы Моуринью. Если дать Жозе достаточно денег и позволить ему делать то, что он хочет, то он приведёт команду к успеху быстрее, чем кто-либо другой.

"Ньюкасл" может пойти по медленному пути: спастись в этом сезоне, финишировать в верхней половине в следующем, а затем попасть в первую шестёрку. Но если они хотят совершить прыжок из зоны вылета в топ-4, то лучше всех с этой задачей справится Моуринью. Ему нужно дать целое состояние на покупку игроков, которые ему нужны. Но он один из немногих тренеров, которым можно это позволить. Он за неделю может собрать команду, которая станет успешной. Игра может быть не блестящей, но победы с ним точно придут", — цитирует Миллза talkSPORT.

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В статье: Жозе Моуриньо Дэнни Миллз
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